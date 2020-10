All Blacks - Plaquages, soutien, courses : toutes les actions enivrantes de Caleb Clarke

Face à l'Australie ce week-end, les All Blacks ont fait un match majuscule. Parmi eux, le jeune Caleb Clarke a fait sensation.

Les All Blacks sont difficiles à battre, et encore plus à Auckland. Invaincus depuis 1994, soit 44 tests-matchs à l'Eden Park, face au XV de France et l'essai du bout du monde de Xavier Sadourny, ils recevaient ce week-end l'Australie pour la Bledisloe Cup. Si ce fut laborieux la semaine dernière avec des Wallabies conquérants (16 partout), il n'a pas fallu plus d'une semaine pour remettre les pendules à l'heure. Les Blacks se sont imposés 27 à 7 en inscrivant 3 essais très rapidement, en 13 minutes. La défense black est également à souligner avec un replacement unique en son genre et des gratteurs de qualité.

😱Caleb Clarke invoque Lomu pour une course PHÉNOMÉNALE face aux Wallabies [VIDEO]

Cependant, les observateurs n'ont retenu qu'une action : la chevauchée de Caleb Clarke. Si son physique et son style de jeu peuvent rappeler un certain Jonah Lomu, Clarke n'est pas encore parfait. Bien évidement, sa deuxième sélection est couronnée d'un match XXL et d'une action qui entraînera l'essai d'Ardie Savea. Pour l'occasion, les Blacks ont décidé de tourner la caméra sur l'ailier de 21 ans aux 107 kilos. Durant 8 minutes, on peut voir l'apport de ce dernier dans le jeu des Blacks. Virevoltant, son aile n'est pas une maison où on ne peut sortir que lorsqu'il fait beau. A plusieurs reprises, l'ailier n'hésite pas à créer le surnombre et à attaquer le centre du terrain. Il sortira finalement à la 37e, après avoir pesé sur le match.