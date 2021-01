Accélération, appuis, Jalibert laisse Carbonel sur les fesses pour un superbe essai [VIDEO]

L'ouvreur de l'UBB Matthieu Jalibert s'est illustré face au RCT en marquant un très bel essai personnel en première période.

Ce samedi à Chaban, il y avait un match dans le match entre ouvreurs en vue du Tournoi des 6 Nations. Romain Ntamack blessé, et potentiellement absent pour le début de la compétition, la place de titulaire face à l'Italie pourrait revenir à Matthieu Jalibert. Mais Louis Carbonel n'a pas dit son dernier mot. Ce samedi à l'occasion de la rencontre entre l'UBB et le RCT, les deux hommes avaient l'opportunité de briller tandis que le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié doit annoncer le groupe pour le Tournoi dans les prochains jours. Et c'est le premier cité qui a été en vue en première période en marquant un superbe essai sur une accélération où il a pris la défense toulonnaise de vitesse. Mieux encore, il a pris le meilleur sur son vis-à-vis grâce à ses appuis et sa vitesse. Il a de plus transformé son essai et continué sa très belle série de coups de pieds.