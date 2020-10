A l'image de ce gros caramel de Brookes, les Wasps ont retourné Bristol sans ménagement [VIDEO]

Les Wasps ont battu Bristol en demi-finale de la Premiership. Ils retrouveront Exeter en finale après la finale de la Champions Cup.

Exeter vs Wasps, ce sera l'affiche de la finale de la Premiership. Les Chiefs, finaliste de la Champions Cup ont dominé Bath tandis que Wasps a pris la mesure de Bristol, futur adversaire de Toulon en finale de la Challenge Cup. A l'image de ce très beau plaquage de l'ancien international anglais Kieran Brookes sur l'ailier Piers O’Conor, les Wasps ont renversé leurs adversaires avec la manière. Sans deux essais transformés pour la gloire dans les dernières minutes en faveur des Bears, le score, 47 à 24, aurait été bien plus cinglant. La victoire semblait avoir choisi son camp bien avant la pause avec l'essai de Willis en coin pour un avantage de 23 à 5. En l'espace de huit minutes entre la 59e et la 67e, les Wasps ont définitivement scellé le sort de cette demi-finale de Premiership.