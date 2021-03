6 Nations 2021. L'action de Louis Rees-Zammit met en évidence l'effet pervers de la vidéo

Le match au sommet dans le Tournoi des 6 Nations entre le Pays de Galles et l'Angleterre samedi a été marqué par deux situations où l'arbitrage a été vivement contesté. Deux actions d'essais pour les locaux qui ont entraîné la colère des supporters anglais alors du côté des Gallois on a applaudi des deux mains les décisions de l'officiel tricolore Pascal Gaüzère. Ce dernier a pourtant reconnu qu'elles n'avaient pas été bonnes. Sur le premier essai des Dragons rouges, il aurait dû laisser le temps à Farrell de se replacer avec ses coéquipiers après lui avoir demandé de les recadrer au sujet de la discipline. Le capitaine de la Rose n'a d'ailleurs pas manqué d'exprimer son incompréhension sur l'action.

6 Nations. Dan Biggar surprend les Anglais avec une inspiration chirurgicale [VIDÉO]Par la suite, les Gallois ont été une nouvelle fois du bon côté d'une décision arbitrale sur l'essai de Williams. Une séquence confuse en raison de la manière dont le ballon est passé de l'ailier Louis Rees-Zammit à l'arrière. "La balle n’est pas maîtrisée par l’ailier gallois et tombe vers l’avant sur sa cuisse", analyse via le Midi Olympique le patron des arbitres Joël Jutge. Le corps arbitral a alors fait appel à la vidéo pour juger si oui ou non il y avait en-avant. Le problème, c'est que dans la règle "telle qu’elle est édictée, il n’y a pas cette notion de perte de contrôle." C'est plus un coup de pied.

Définition de l'en-avant : Quand un joueur perd la possession du ballon qui poursuit sa course vers l’avant, ou quand un joueur propulse le ballon du bras ou de la main vers l’avant, ou lorsque le ballon touche la main ou le bras, poursuit sa course vers l’avant et touche le sol ou un autre joueur avant que le joueur d’origine puisse l’attraper.



Or avant de toucher le sol, le ballon tape le mollet (et non la cuisse) de Rees-Zammit. Peut-on considérer ceci comme un coup de pied ?



Définition du coup de pied : Une action effectuée en frappant délibérément le ballon avec une partie de la jambe ou du pied, talon exclu, des orteils au genou, mais genou exclu. Un coup de pied doit déplacer le ballon sur une distance visible par rapport à la main ou le long du sol.



Se pose ici la question du "délibérément" et le déplacement du ballon sur une distance visible. Ces deux éléments ne semblent pas être clairs, donc on peut considérer qu'on ne rentre pas dans la définition du coup de pied et que l'en-avant est certainement l'option la plus crédible.