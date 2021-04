VIDEO. Coup de génie pour l'essai WTF de l'année, mais que dit la règle ?

Des essais étranges, on en a vus. Des essais litigieux ? Aussi. Les arbitres sont humains, et personne ne leur jette la pierre, tant le métier est difficile. Ce qu'ont malheureusement tendance à oublier bon nombre de supporters... Sous pression, les hommes et femmes au sifflet sont au coeur de l'action, comme les joueurs. Mais doivent en plus gérer de nombreux aspects du match.

Heureusement, il existe des règles.

Celles-ci sont souvent confuses dans l'esprit du public, et même des joueurs. Mais les arbitres n'ont pas le choix : ils doivent les connaître sur le bout des doigts. Un essai inscrit en Nouvelle-Zélande par les Harbour Hawks (un club de Dunedin) vient tout de même rappeler la difficulté de la tâche.

One of the most bizarre tries you will EVER see 😂 pic.twitter.com/Y1DkpVDne9