RUGBY AMATEUR - Les nouvelles règles officialisées par la Fédération !

Changement de règles dans le monde du rugby, épisode 167. C'était déjà officiel pour les professionnels. En France, les amateurs seront aussi concernés, comme vient de l'annoncer la FFR : de nouvelles règles vont bien arriver en Fédérale comme en Série. "Ces cinq règles ont pour objectifs d’accélérer le jeu tout en augmentant la sécurité des pratiquants," explique Franck Maciello, le DTN de l'arbitrage.

Fédérale 2 - Découvrez l'intégralité des poules pour la saison 2021/2022 !Comme souvent, le rugby à XV copie et s'inspire largement du rugby à XIII, à l'image du drop de renvoi ou de la 50:22. Cette dernière règle pourrait changer bien des stratégies, comme vu dans le dernier Super Rugby, qui l'expérimentait en avant-première.

En vidéo, la FFR explique rapidement ces cinq nouvelles règles :

