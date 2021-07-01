Fédérale 2 - Découvrez l'intégralité des poules pour la saison 2021/2022 !
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Découvrez les poules de Fédérale 2 pour la saison 2021/2022, dévoilées ce jeudi par la FFR.

La Fédérale 2 "engage 96 clubs, répartis en 8 poules de 12 équipes", précise le communiqué de la FFR. Pour rappel, il n'y aura aucune relégation en Fédérale 3, à l'issue de cette saison 2021/2022, suite à la réforme des compétitions fédérales, et la création d'une Nationale 2.

Fédérale 1 - Voici les poules pour la saison 2021/2022, qui montera dans la nouvelle Nationale 2 ?Fédérale 1 - Voici les poules pour la saison 2021/2022, qui montera dans la nouvelle Nationale 2 ?Pour la Fédérale 2, version 2021/2022 :

  • Les 16 équipes vainqueurs des 1/16ème de finale accèdent en Fédérale 1
  • Les 8 équipes vainqueurs de leur barrage d’accession en A/R accèdent en Fédérale 1
  • Les 72 équipes restantes évolueront en Fédérale 2 avec les 24 meilleures équipes de Fédérale 3 (aucune relégation sportive)

La saison débutera le week-end des 11 et 12 septembre. Voici les poules !

POULE 1

  • A AMICALE S SARCELLES (4753S)
  • A C B B BOULOGNE BILLANCOURT (4583G)
  • C S M GENNEVILLOIS (5568C)
  • HAVRE A C (5092K)
  • LE STADE NANTAIS (7276D)
  • PLAISIR RUGBY CLUB (4737Z)
  • RUGBY CLUB BAULOIS (4183X)
  • RUGBY CLUB DE COURBEVOIE (4613P)
  • S C LE RHEU (4366W)
  • STADE DOMONTOIS RUGBY CLUB (7395C)
  • STADE POITEVIN RUGBY (4388V)
  • U S TOURS (5155D)

POULE 2

  • ANTONY METRO 92 (4568R)
  • BOURGES XV (5121S)
  • C A PONTARLIER (4564L)
  • C ATH ORSAY RUGBY CLUB (4675G)
  • CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W)
  • GRAND DOLE RUGBY (4556C)
  • PARIS UNIVERSITE CLUB (4680M)
  • R C METZ MOSELLE (4104L)
  • R C ORLEANS (5143R)
  • RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L)
  • U M S PONTAULT COMBAULT (4740C)
  • U S RIS ORANGIS (4747K)

POULE 3

  • C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K)
  • F C SAN CLAUDIEN (5047L)
  • R C RILLIEUX (5043G)
  • R C VICHY (4248T)
  • RC CLERMONT COURNON D AUVERGNE (5603R)
  • SAINT PRIEST RUGBY (5026N)
  • SERVETTE RUGBY CLUB DE GENEVE (7568H)
  • STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W)
  • U S ANNECY (4005D)
  • U S MEYZIEU (5034X)
  • U S MONTMELIANAISE (4050C)
  • U S NANTUA PORT RUG HAUT BUGEY (5036Z)

POULE 4

  • AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U)
  • C A ST RAPHAEL FREJUS (4984T)
  • C S ANNONAY (4997G)
  • F C TOURNON TAIN (4080K)
  • R OL GRASSE (4957N)
  • RUGBY CLUB LA VALETTE LE REVEST LA GARDE LE PRADET (4993C)
  • RUGBY CLUB TRICASTIN (5261U)
  • S C ROYANNAIS (4069Y)
  • ST MARCELLIN SPORT (4072B)
  • U MONTILIEN S DROME PROVENCAL (5255M)
  • U S VINAY (4003B)
  • UNION SPORTIVE VEORE XV (5476C)

POULE 5

  • AVIRON GRUISSANAIS (4829Z)
  • CAHORS RUGBY ST CADURCIEN (5293D)
  • DEUXIEME UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE RUGBY (7232H)
  • ETOILE SPORTIVE CATALANE (6841L)
  • JEUNESSE OLYMPIQUE PRADEENNE CONFLENT CANIGOU (5435H)
  • LEVEZOU SEGALA AVEYRON XV (5298J)
  • R C ARPAJON VEINAZES (5489S)
  • R O CASTELNAUDARY (4812F)
  • RUGBY CLUB SAINT SULPICE LA POINTE XV (5899M)
  • RUGBY OLYMPIQUE AGATHOIS (5760L)
  • S C NEGREPELISSIEN (5346L)
  • S O MILLAVOIS (4837H)

POULE 6

  • A S LAYRACAISE (5185L)
  • A S PONT LONG (4296V)
  • BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB (5283T)
  • ENT RUGBY MIELAN MIRANDE RABASTENS (7030S)
  • F C LOURDES XV HAUTES PYRENEES (4156T)
  • F C VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS (5407C)
  • S C RIEUMOIS (5356X)
  • SAINT GIRONS SPORTING CLUB (5366H)
  • ST BEAUMONTOIS LOMAGNE RUGBY (5285V)
  • U S COARRAZE NAY (4265L)
  • U S L ISLOISE RUGBY (4150L)
  • U S MORLANAISE RUGBY (4284G)

POULE 7

  • A S SOUSTONS (4510C)
  • BOUCAU TARNOS STADE (4480V)
  • C A LORMONT HAUTS DE GARONNE (4450M)
  • ENTENTE ARAMITS ASASP (4252X)
  • S A HAGETMAUTIEN (4487C)
  • ST MEDARD EN JALLES R C (4467F)
  • ST PAUL SPORTS RUGBY (4516J)
  • STADE HENDAYAIS (4489E)
  • U ATH GUJAN MESTRAS (4444F)
  • U S MOUGUERRE (4499R)
  • U S ORTHEZ (4502U)
  • U S SALLES (4462A)

POULE 8

  • A S ST JUNIEN (4932L)
  • ASSOCIATION RUGBY CLUB DU PAYS DE ST YRIEIX (7415Y)
  • C A SARLADAIS PERIGORD NOIR (5206J)
  • E V MALEMORT BRIVE OLYMPIQUE (4889P)
  • J A ISLE RUGBY (5762N)
  • RUGBY CAUSSE VEZERE (4920Y)
  • S A ROCHEFORT RUGBY (4391Y)
  • S C SURGERIEN (4404M)
  • SPORTING CLUB TULLE CORREZE (4936R)
  • STADE BELVESOIS (5162L)
  • UNION BARBEZIEUX JONZAC (6911M)
  • US BERGERACOISE VALLEE DORDOGNE (5163M)
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