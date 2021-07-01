Fédérale 2 - Découvrez l'intégralité des poules pour la saison 2021/2022 !

La Fédérale 2 "engage 96 clubs, répartis en 8 poules de 12 équipes", précise le communiqué de la FFR. Pour rappel, il n'y aura aucune relégation en Fédérale 3, à l'issue de cette saison 2021/2022, suite à la réforme des compétitions fédérales, et la création d'une Nationale 2.
Fédérale 1 - Voici les poules pour la saison 2021/2022, qui montera dans la nouvelle Nationale 2 ?Pour la Fédérale 2, version 2021/2022 :
- Les 16 équipes vainqueurs des 1/16ème de finale accèdent en Fédérale 1
- Les 8 équipes vainqueurs de leur barrage d’accession en A/R accèdent en Fédérale 1
- Les 72 équipes restantes évolueront en Fédérale 2 avec les 24 meilleures équipes de Fédérale 3 (aucune relégation sportive)
La saison débutera le week-end des 11 et 12 septembre. Voici les poules !
POULE 1
- A AMICALE S SARCELLES (4753S)
- A C B B BOULOGNE BILLANCOURT (4583G)
- C S M GENNEVILLOIS (5568C)
- HAVRE A C (5092K)
- LE STADE NANTAIS (7276D)
- PLAISIR RUGBY CLUB (4737Z)
- RUGBY CLUB BAULOIS (4183X)
- RUGBY CLUB DE COURBEVOIE (4613P)
- S C LE RHEU (4366W)
- STADE DOMONTOIS RUGBY CLUB (7395C)
- STADE POITEVIN RUGBY (4388V)
- U S TOURS (5155D)
POULE 2
- ANTONY METRO 92 (4568R)
- BOURGES XV (5121S)
- C A PONTARLIER (4564L)
- C ATH ORSAY RUGBY CLUB (4675G)
- CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W)
- GRAND DOLE RUGBY (4556C)
- PARIS UNIVERSITE CLUB (4680M)
- R C METZ MOSELLE (4104L)
- R C ORLEANS (5143R)
- RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L)
- U M S PONTAULT COMBAULT (4740C)
- U S RIS ORANGIS (4747K)
POULE 3
- C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K)
- F C SAN CLAUDIEN (5047L)
- R C RILLIEUX (5043G)
- R C VICHY (4248T)
- RC CLERMONT COURNON D AUVERGNE (5603R)
- SAINT PRIEST RUGBY (5026N)
- SERVETTE RUGBY CLUB DE GENEVE (7568H)
- STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W)
- U S ANNECY (4005D)
- U S MEYZIEU (5034X)
- U S MONTMELIANAISE (4050C)
- U S NANTUA PORT RUG HAUT BUGEY (5036Z)
POULE 4
- AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U)
- C A ST RAPHAEL FREJUS (4984T)
- C S ANNONAY (4997G)
- F C TOURNON TAIN (4080K)
- R OL GRASSE (4957N)
- RUGBY CLUB LA VALETTE LE REVEST LA GARDE LE PRADET (4993C)
- RUGBY CLUB TRICASTIN (5261U)
- S C ROYANNAIS (4069Y)
- ST MARCELLIN SPORT (4072B)
- U MONTILIEN S DROME PROVENCAL (5255M)
- U S VINAY (4003B)
- UNION SPORTIVE VEORE XV (5476C)
POULE 5
- AVIRON GRUISSANAIS (4829Z)
- CAHORS RUGBY ST CADURCIEN (5293D)
- DEUXIEME UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE RUGBY (7232H)
- ETOILE SPORTIVE CATALANE (6841L)
- JEUNESSE OLYMPIQUE PRADEENNE CONFLENT CANIGOU (5435H)
- LEVEZOU SEGALA AVEYRON XV (5298J)
- R C ARPAJON VEINAZES (5489S)
- R O CASTELNAUDARY (4812F)
- RUGBY CLUB SAINT SULPICE LA POINTE XV (5899M)
- RUGBY OLYMPIQUE AGATHOIS (5760L)
- S C NEGREPELISSIEN (5346L)
- S O MILLAVOIS (4837H)
POULE 6
- A S LAYRACAISE (5185L)
- A S PONT LONG (4296V)
- BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB (5283T)
- ENT RUGBY MIELAN MIRANDE RABASTENS (7030S)
- F C LOURDES XV HAUTES PYRENEES (4156T)
- F C VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS (5407C)
- S C RIEUMOIS (5356X)
- SAINT GIRONS SPORTING CLUB (5366H)
- ST BEAUMONTOIS LOMAGNE RUGBY (5285V)
- U S COARRAZE NAY (4265L)
- U S L ISLOISE RUGBY (4150L)
- U S MORLANAISE RUGBY (4284G)
POULE 7
- A S SOUSTONS (4510C)
- BOUCAU TARNOS STADE (4480V)
- C A LORMONT HAUTS DE GARONNE (4450M)
- ENTENTE ARAMITS ASASP (4252X)
- S A HAGETMAUTIEN (4487C)
- ST MEDARD EN JALLES R C (4467F)
- ST PAUL SPORTS RUGBY (4516J)
- STADE HENDAYAIS (4489E)
- U ATH GUJAN MESTRAS (4444F)
- U S MOUGUERRE (4499R)
- U S ORTHEZ (4502U)
- U S SALLES (4462A)
POULE 8
- A S ST JUNIEN (4932L)
- ASSOCIATION RUGBY CLUB DU PAYS DE ST YRIEIX (7415Y)
- C A SARLADAIS PERIGORD NOIR (5206J)
- E V MALEMORT BRIVE OLYMPIQUE (4889P)
- J A ISLE RUGBY (5762N)
- RUGBY CAUSSE VEZERE (4920Y)
- S A ROCHEFORT RUGBY (4391Y)
- S C SURGERIEN (4404M)
- SPORTING CLUB TULLE CORREZE (4936R)
- STADE BELVESOIS (5162L)
- UNION BARBEZIEUX JONZAC (6911M)
- US BERGERACOISE VALLEE DORDOGNE (5163M)