Moins désiré au Racing 92, Ugo Seunes à la cote dans le sud de la France

L'aventure d'Ugo Seunes au Racing 92 pourrait tourner court. Arrivé d'Aurillac en 2025, l'ouvreur de 25 ans serait déjà sur le départ, avec plusieurs pistes dans le sud de la France.

Selon Midi Olympique, le Racing pourrait le libérer de sa dernière année de contrat. Une opportunité pour ce joueur atypique, dont la cote reste élevée.

Appelé dans le groupe du XV de France en 2025, l'ancien maestro d'Aurillac peine désormais à trouver sa place. Quatre matchs cette saison, dont deux titularisations, et une concurrence féroce à l'ouverture.

Provence Rugby, une destination idéale ?

À Aix-en-Provence, son profil aurait du sens. Le vivier au poste de numéro 10 n'est pas immense et le Fidjien Caleb Muntz ne souffre guère de la concurrence de Thomas Salles.

Créatif, imprévisible et capable d'animer le jeu, Seunes pourrait apporter une autre dimension à l'attaque provençale. Un renfort séduisant pour un club ambitieux qui rêve de Top 14.

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Mais Provence Rugby n'est pas seul. Grenoble et Perpignan surveilleraient également le dossier, avec des arguments sportifs différents à faire valoir.

Reste à connaître les envies du joueur. À 25 ans, Seunes possède encore une belle marge de progression. Et surtout, le talent pour redevenir un véritable chef d'orchestre.