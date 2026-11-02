TOULOUSE. ''On croit beaucoup en lui'' : qui est ce jeune de 19 ans qui a impressionné Ugo Mola face à Pau ?

À l'âge où certains n'ont pas encore l'occasion d'intégrer l'équipe première de leur club de Fédérale, lui, débutait face à la Section Paloise en prime time sur Canal Plus ce dimanche soir. Certes, Toulouse comptait près de 25 absents, dont ses 4 premiers choix au centre. Mais malgré la défaite du Stade Toulousain à Pau (34-14), Lukas Amati a tout fait pour qu'on le revoit prochainement.

À seulement 19 ans, le jeune centre a montré de belles dispositions pour son deuxième match en Top 14. Dans une rencontre où Toulouse a souvent eu du mal à trouver de l'avancée, le Basque a souvent gagner des mètres précieux grâce à son explosivité, à l'image de ses quatre défenseurs battus et huit plaquages réussis.

Mieux encore, il a inscrit son premier essai chez les professionnels à la 48ème minute à la suite d'un contre plein d'opportunisme sur lequel il faisait parler son adresse au pied et sa vitesse.

Un talent qui ne laisse pas Mola indifférent

Formé à Bidart, puis passé par Biarritz, le trois-quarts a rejoint Toulouse en 2024. Athlétique, gazif (1m87 m pour 92 kg), il poursuit son apprentissage chez les Espoirs stadistes depuis la saison passée.

Et son potentiel offensif n'a d'ailleurs pas échappé à Ugo Mola :"C'est un garçon assez incroyable qui est encore pétri de timidité." Le manager ajoutait en conférence de presse : "On croit beaucoup en lui."

Avec 30 absents, le Stade Toulousain pourrait lancer Matias Remue à l'ouverture pour la première fois face à Clermont

Pour Mola, cette soirée au Hameau vaut d'ailleurs bien des matchs chez les jeunes en terme d'expérience : "En un match, il prend une année de championnat d'espoir à vitesse grand V."

Avec les nombreuses absences à Toulouse et avec le prêt de Vignères à Colomiers, il y a fort à parier qu'Amati retrouve rapidement du temps de jeu. Et pourquoi pas dès samedi, face à Clermont ?