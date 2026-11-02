VIDÉO. ''Comme s'empaler sur un mur en voiture'' : Posolo Tuilagi décalque Sinzelle d'une cartouche à faire lever son paternel

Si l'USAP a perdu face à Toulon samedi soir (24 à 25), il a au moins gagné au jeu des collisions. Début de match, sortie de touche, Toulon prépare une croisée pour attaquer dans la zone arbitre.

Jérémy Sinzelle arrive lancé dans le dos de Baptiste Serin, mais manque de bol, tombe sur un certain Posolo Tuilagi qui rôde dans le secteur comme un videur protège sa boîte.

Et BOUM ! Le Toulonnais vient s'empaler sur un véritable mur de 145 kilos. Une cartouche monumentale qui a du faire lever Henry Tuilagi de son siège. Et qui a fait rugir Aimé-Giral.

Tuilagi retrouve du gaz

Mais limiter sa soirée à ce tampon serait réducteur. Pour sa première titularisation de la saison, le colosse de 22 ans avait visiblement décidé de se retrousser les manches.

Apparu très affuté, le garçon d'origine samoane a battu 5 défenseurs et enchaîné les charges dévastatrices. Appliqué et déterminé, il a permis à l'USAP de retrouver l'avancée à chaque prise de balle.

TOP 14. Gorgadze et Isa, les tontons flingueurs du Hameau qui ont cabossé le Stade Toulousain

Remplacé dès la 48ème minute par Peceli Yato, le jeune international a laissé un vide dans le défi physique. Bien coffré et maladroit, le Fidjien n'a pas pesé de la même manière sur le rideau toulonnais.

Un coup à jouer sans Meafou ?

Pour Perpignan, c'est un signal encourageant. Pour les Bleus aussi ? Avec Emmanuel Meafou blessé, une place pourrait se libérer en numéro 5 ou dans un rôle de finisseur, en vue du Tournoi 2027.

Encore faudra-t-il confirmer. Car une cartouche fait lever un stade, mais c'est la régularité qui ouvre les portes du XV de France...