Chez les All Blacks, aucun passe-droit n'est permis. Le brassard est passé à Ardie Savea depuis quelque temps, mais Scott Barrett l'avait porté sous Scott Robertson. Pourtant, cet ancien capitaine de la sélection la plus iconique du rugby mondial n'a pas été réintégré au sein de la sélection, pas automatiquement tout du moins. Ses 91 sélections n'y changent rien, le deuxième ligne de la fratrie la plus connue de Nouvelle-Zélande a failli manquer le coche, à 32 ans et à moins d'un an du Mondial.

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Une saison amputée par les blessures

Blessé en novembre, lors de la dernière tournée d'automne de la Nouvelle-Zélande, Scott Barrett a manqué l'ensemble du Super Rugby Pacific. Pour cause, il n'a pas non plus pu participer au début de l'année internationale à cause d'une cascade de blessures. Après un problème à une cheville, il a connu quelques difficultés avec l'un de ses tendons d'Achille. En mai dernier, c'est son dos qui lui a fait défaut, l'obligeant à retarder son retour.

Des séances en plus après un indicateur manqué

En sélection, il est revenu dans le groupe pour les tests contre l'Australie. Il figure désormais dans le groupe néo-zélandais pour la suite du Nations Championship, sur sa virée européenne. À sa reprise, Barrett n'a pas atteint un indicateur lié à son activité lors de ses deux derniers matchs, en Bledisloe Cup. Face à ce manque de performances, Dave Rennie a hésité à mettre de côté son numéro 5, qui reste pourtant l'un des cadres phares du groupe.

Pour valider son départ vers le Vieux Continent, le staff lui a demandé des séances supplémentaires à l'entraînement. Auprès de Planet Rugby, le joueur décrit cette méthode comme à l'ancienne, mais dit qu'elle clarifie les attentes du groupe. Durant plusieurs heures, Scott Barrett a dû cravacher sans relâche, en plus des séances d'entraînement. Une méthode qui permettait de montrer le manque de zèle de l'homme aux 91 sélections.

La statistique concernée ou la nature exacte de l'entraînement de remise à niveau n'a pas été rendue publique, mais elle aurait pu coûter sa place au colosse. Une mise à l'écart qui aurait provoqué son lot de débats, puisqu'il connait sans doute ses derniers mois avec les All Blacks. Après le Mondial, il est attendu en Premiership, comme son frère Beauden. De plus, l'ancien capitaine est un meneur qui aurait manqué à ses coéquipiers.

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Williamson comme référence

Face à ce traitement jugé "old-school", Scott Barrett cite Kane Williamson, ancien capitaine des Black Caps, la sélection néo-zélandaise de cricket. Il le cite comme exemple d'un sportif qui a quitté cette fonction puis a continué à contribuer au plus haut niveau. Scott Barrett ne décrit aucune sanction liée à son statut d'ancien capitaine, mais une exigence appliquée à sa performance. Ardie Savea porte désormais la responsabilité officielle de capitaine.

De plus, Ardie Savea ne pourra pas faire le déplacement du côté de l'Europe, pour la seconde phase du Championnat des Nations. Blessé à une épaule, il va manquer toutes les rencontres de la fin de l'année civile. En son absence, Scott Barrett aurait pu être un sérieux candidat pour reprendre ce rôle. Toutefois, ce sera le talonneur Codie Taylor qui l'assumera, notamment face face à l'Écosse, au pays de Galles et à l'Angleterre.

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