La fédération néo-zélandaise a trouvé un point de chute à Ardie Savea. Après dix saisons aux Hurricanes et quelques mois aux Moana Pasifika, entrecoupés de deux piges au Japon, le numéro 8 des All Blacks sera un joueur des Auckland Blues. Tout du moins, il profitera de ce statut pendant le début d'année 2027. Ensuite, il rejoindra la sélection pour se préparer pour la Coupe du monde en Australie, qui se lance d’ici un peu moins d’un an. Après cette échéance, l’horizon se libère.

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Un nouveau All Black en Top 14

Pour cause, Ardie Savea aura 34 ans lorsque le mondial australien arrivera à son terme, le 13 novembre 2027. De fait, il paraît peu probable de le voir prolonger son bail avec la NZRU, d’autant plus que le joueur a plusieurs fois souligné sa volonté de jouer à l'étranger dans sa carrière. Ainsi, les écuries de Top 14 devraient logiquement s’intéresser au recrutement du meilleur joueur du monde World Rugby 2023, tout du moins s’ils en ont les moyens.

De plus, l’All Black a déjà évoqué son intérêt pour le rugby français. “S’il y a bien un truc que j’ai adoré à la Coupe du Monde, c’est de jouer en France : l’ambiance, les supporters, tu rentres, le stade est plongé dans le noir, avec les jeux de lumière. [...] Quand tu as tellement le trac, tu essaies de trouver un moyen de te calmer et tout arrive simultanément. Ça t’aide à jouer le mieux possible”, avait-il indiqué à Rugbypass TV, il y a deux ans, au sujet de ce qu’il avait constaté lors de la Coupe du Monde 2023.

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Le Racing 92 et Pau de retour sur Savea ?

Dans cette équation, plusieurs prétendants se détachent. Certains d’entre eux ont même déjà eu des liens avec le joueur. Entre autres, Rugbypass indiquait à l’été 2025 que le Racing 92 était prêt à réaliser l’exceptionnel pour attirer Ardie Savea, après le Mondial 2027. À l’époque le journaliste Neil Fissler évoquait même que “les dirigeants du Racing 92 seraient prêts à faire de lui le joueur le mieux payé de l'histoire du rugby.” Le club francilien serait rentré en contact avec le joueur, il y a un peu plus d’un an, sans que d’offres ou de nouvelles informations aient fuité depuis.

Loin du bling-bling de la capitale et de sa banlieue, la Section Paloise avait aussi eu des contacts avec Ardie Savea. À ce sujet, il faut revenir quelques années en arrière. En 2018, la formation du Béarn avait réussi à obtenir un accord verbal du joueur, pour qu’il intègre l’effectif après la Coupe du Monde 2019. Désigné pour prendre la relève de Kieran Read avec les All Blacks, il avait finalement décliné la proposition. Le natif de Wellington aurait suivi la récente tradition des Néo-Zélandais de renom arrivés chez les Vert et Blanc.

Pour ces deux prétendants, comme pour n’importe quelle équipe au monde, Ardie Savea serait un renfort colossal. Tout du moins, ces deux clubs ne sont pas actuellement dépourvus de numéro 8 de haut niveau. Au Racing 92, Nathan Hughes donne pleine satisfaction, mais sa fin de contrat en juin 2027 et son âge (35 ans) pourraient pousser les dirigeants franciliens à réfléchir à d’autres solutions. Dans le Béarn, la situation est quasi identique, avec l’Argentin Facundo Isa (33 ans) qui est un cadre apprécié à Pau.

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Le rêve (improbable) du Stade Toulousain

Dans ses rêves d’ailleurs, Ardie Savea s’était déjà attardé explicitement sur ses envies. En dehors de son appétence pour le rugby dans l’Hexagone, certains clubs l'attirent plus que d’autres. “J’aimerais jouer avec Antoine Dupont un jour. Au Stade Toulousain, ce serait cool”, confiait-il en mai 2024. Bien garnis en troisième ligne, le club rouge et noir possède cependant peu de purs troisièmes lignes centres de métier. En réalité, seul Alexandre Roumat figure dans cette liste, qui plus est, pour un profil atypique pour un joueur à son poste.

Alors que quelques dossiers de prolongations de cadres restent à boucler, la direction haut-garonnaise pourrait bientôt se concentrer sur ses recrutements pour la saison 2027-2028. Tandis que l’arrivée d’Esteban Capilla est déjà actée, la venue d’Ardie Savea serait un évènement dans la Ville rose. Néanmoins, les tensions autour de la masse salariale toulousaine devraient mettre fin à ce doux rêve, avant même qu’il commence. Surtout que l’arrivée d’un Ardie Savea de 36 ans, avec le salaire qui l’accompagne, semblerait incompatible avec la politique salariale autour des trentenaires.

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