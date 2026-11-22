Le rugby gallois a battu les All Blacks et veut surfer sur la vague, mais sa fédération reste en pleine tempête. Lyndon Faulkner, qui succède à Richard Collier-Keywood à la présidence de la WRU, assistait, ce dimanche, à sa première assemblée générale. Porteur de projets contestés, mais ambitieux, il peut compter sur un soutien de poids, celui de Jonathan Davies, ancien capitaine du XV du Poireau. C'est la BBC qui annonçait l'arrivée de ce soutien aux 96 sélections nationales et six apparitions avec les Lions britanniques et irlandais.

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Un ancien avant aux commandes

De son côté, Lyndon Faulkner, 66 ans, a porté les couleurs de Newport et de Pontypool avant de bâtir une carrière d'homme d'affaires aux États-Unis. Il est aussi le neveu de Charlie Faulkner, pilier de légende entré récemment au Hall of Fame de World Rugby. Son arrivée dans le paysage du rugby gallois s'est rapidement accompagnée de quelques critiques, mais ce dernier espère bien redresser la barre aussi bien financièrement que sportivement.

« C'est un homme d'affaires qui a réussi, mais c'est un homme de rugby. » (Jonathan Davies, ancien capitaine du pays de Galles)

Le nouveau président entrera officiellement en fonction le mois prochain. Il a déjà promis de tout remettre à plat, y compris la suppression d'une province prévue d'ici 2028. Le pays de Galles compte aujourd'hui quatre provinces engagées en United Rugby Championship : les Scarlets, les Ospreys, Cardiff et les Dragons. Depuis environ deux ans, le projet de fusion des Ospreys et des Scarlets était à l'étude, mais provoquait un véritable tollé auprès des joueurs, retraités ou en activité, et des supporters.

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Davies charge l'ancienne présidence

Soutien du nouveau président, Jonathan Davies avait réclamé la démission du conseil d'administration avant cette nomination. L'ancien trois-quarts ne mâche pas ses mots. Au micro de la BBC, il compare la Welsh Rugby Union à Manchester United, le célèbre club de football du nord de l'Angleterre, passé aux mains des banquiers et critiqué pour sa gestion financière. Selon lui, les décisions de la fédération ont été purement financières, mais jamais rugbystiques, précipitant le système de la nation au dragon dans une situation délicate.

Menacés par les problèmes financiers de l'écosystème rugbystique gallois, les joueurs sont aussi soutenus par Jonathan Davies. Au pays, les passionnés veulent croire à un renouveau, suite aux résultats encourageants des derniers mois. Le week-end dernier, le pays de Galles a battu la Nouvelle-Zélande pour la première fois depuis 73 ans, devant un peu plus de 55 000 spectateurs. Une prestation historique obtenue face à une faible affluence qui peine l'ancien joueur des Scarlets. « Personne ne reproche aux joueurs leur situation, c'est le travail de la WRU », tranche-t-il.

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Cap sur la Premiership anglaise

Le dossier le plus explosif se joue dans la nation voisine. Pour essayer de sauver les franchises du pays, Lyndon Faulkner s'est montré favorable à une compétition anglo-galloise. Pour cause, la Premiership a ouvert un appel à candidatures pour passer de 10 à 12 clubs en 2029-2030, avec une phase d'information ouverte jusqu'au 1ᵉʳ février 2027. Certains des meilleurs clubs anglais de deuxième division, comme les Ealing Trailfinders, pourraient ne pas réussir à y postuler, ce qui ouvrirait la place à l'intégration de formations étrangères.

Cette possibilité a été officialisée, puisque le communiqué de la Premiership et de la Rugby Football Union ne réserve plus seulement ses places aux clubs anglais. Par ailleurs, Bill Sweeney, directeur général de la fédération anglaise, a confirmé ce mois-ci que la WRU avait demandé à rejoindre le championnat anglais via l'une de ses franchises. « Avoir des équipes galloises là-dedans profiterait énormément au rugby gallois », estime Davies. L'United Rugby Championship, dont la WRU est actionnaire, n'a pas encore réagi, mais l'ex-Ligue Celte était aussi intéressée à l'idée d'intégrer des équipes anglaises dans son championnat.

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Le pays de Galles explore ses options

Pour redonner ses lettres de noblesse au rugby gallois, le chantier ne se fera pas en un jour. Faute de changement, le pays de Galles restera « au niveau du Tiers 2 pour longtemps » a déclaré Jonathan Davies. Ainsi, Lyndon Faulkner et la nouvelle assemblée générale comptent sur cette approche anglaise. Pour le moment, la WRU n'a toujours pas commentée publiquement cette ambition, ni aucun projet majeur de changement en profondeur du système gallois.

Par ailleurs, si l'une des franchises du pays de Galles quitte l'URC pour la Premiership, la fédération galloise fera face à un autre problème. Elle devra trouver une équipe pour combler l'une des quatre places qui lui sont réservées dans ce championnat. Il y a quelques mois, l'idée de la louer à un club étranger pour récolter de l'argent, issu des frais de participation, avait été envisagée. Une hypothèse apparue et disparue aussi vite, sans savoir si les autres membres de l'URC l'approuveraient. Depuis quelques années, des structures espagnoles, géorgiennes, anglaises et états-uniennes semblaient intéressées. Affaire à suivre...

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