Suspendu pour au moins six matchs des Springboks, Rassie Erasmus n'avait pas le droit d'entrer au stade, ce samedi à Dublin, mais sa présence a tout de même plané sur Irlande-Afrique du Sud. Suspendu, le sélectionneur sud-africain suivait la rencontre dans une diffusion en direct avec ses supporters, dont la rediffusion est visible sur YouTube. Une scène a semé le doute : Erasmus a été vu en train de parler à quelqu'un, écouteurs sur les oreilles et main devant la bouche.
Un direct coupé pendant le jeu
Le dispositif avait de quoi intriguer. Pour cause, de manière assez étrange, Rassie Erasmus est resté en sourdine pendant toute la durée du jeu courant. S'il est resté en live, le sélectionneur ne s'est exprimé qu'à la mi-temps et en fin de rencontre devant son audience.
Par ailleurs, Andy Farrell, sélectionneur de l'Irlande, s'est lui aussi interrogé sur ce direct sans le son, où juste l'image était proposée. La question posée par la presse irlandaise était simple : transmettait-il des consignes à ses adjoints pendant la rencontre ? Pour information, le règlement de sa suspension lui interdit toute implication le jour du match, y compris le moindre échange avec le staff.Championnat des nations : France-Afrique du Sud dimanche prochain, le programme complet des 6 finales
Jones et Stick ferment la porte
Adjoint de Rassie Erasmus dans le staff de l'Afrique du Sud, l'Irlandais Felix Jones a répondu sans détour à ces interrogations. Le natif de Dublin assure avoir été le relais des consignes vers les joueurs, au centre du dispositif. Selon SA Rugby Mag, il affirme que le sélectionneur n'a pas échangé avec ces derniers ou ses collaborateurs lors de la rencontre.
« C'est moi qui avais les micros. Les caméras étaient peut-être tournées dans d'autres directions. » - Felix Jones, entraîneur adjoint de l'Afrique du Sud (SA Rugby Mag)
Ensuite, ce dernier a été relancé par un journaliste qui affirmait avoir vu Erasmus donner des instructions au téléphone. Face aux médias, Felix Jones a répondu : « Je n'en ai aucune idée, nous étions occupés par un test-match ». Autre adjoint présent en conférence de presse, Mzwandile Stick a choisi l'ironie. Il a suggéré que le sélectionneur échangeait « peut-être avec ses followers » de la soirée qu'il organisait.
Une sanction pour avoir visé l'arbitrage
Cette suspension découle de ses critiques envers les arbitres après la défaite 21-19 à Paris, face au XV de France. World Rugby lui a infligé six matchs de suspension, pour avoir manqué de respect à l'autorité des officiels. Rassie Erasmus avait notamment mis en cause l'absence d'intervention du TMO sur une série de plaquages français, où les Bleus n'auraient pas eu leurs appuis correctement ancrés au sol lors de l'étreinte.
Pour confirmer ou invalider les affirmations du staff des Springboks, le média SA Rugby Mag déclare avoir demandé un enregistrement complet de ce live, sans la sourdine. En attendant, le technicien devrait encore être privé de banc le 29 novembre, jour de la finale du Championnat des nations. Les quatre matchs restants tomberaient sur le Rugby Championship 2027, avant la Coupe du monde en Australie, où le technicien pourrait avoir le loisir d'échanger avec qui il veut dans les limites du respect d'autrui.Erasmus en mode avion : 6 matchs de suspension, zéro contact avec les Springboks et même pas le droit de coacher par téléphone
En tout cas, ses joueurs, comme les Black, m'ont semblé "émoussés" physiquement hier...
L'excuse donné est la tournée des Black en Afs, ce qui me fait doucement sourire quand on voit le nombre de match l'été de nos internationaux...
bah pour être sûr qu'il ne communique pas il faudrait qu'il soit assigné à une résidence avec des officiels de word rugby ... parce que là, avec la technologie actuelle c'est faire une entière confiance en l'honnêteté d'une équipe qui en plus accuse l'arbitrage d'être corrompu donc serai facilement enclinte a " se faire justice"
Erasmus semble prêt à tout
(ou presque ?)
quand son équipe ne domine pas et par voie de conséquence aussi pour qu'elle continue à dominer.
No limit !
On s'en doutait fort mais l'équipe dans le dur on en a la confirmation
sans preuve, cet article ne sert pas a grand chose.
un peu comme l'absence de contrôle antidopage , et le rendement supérieur des joueurs quand ils sont Springboks ... sans preuves ca ne sert pas à grand chose
exactement, mais il n'y a pas absence de contrôle antidopage en afrique du sud, il y en a tres peu par rapport a d'autres pays, ça c'est un fait documenté, alors que le rendement supposé de joueurs sudafs en équipe nationale ou en clubs reste très subjectif car tous les paramètres ne sont pas pris en compte, notamment un système de jeu différent, une intégration plus ou moins réussi etc...
quand l'ads passe de 785 contrôle en 2015 à 127 en 2024, en comparaison l'Angleterre passe de 998 à 1241 sur la même période on peut quand même dire qu'il y a un problème ...
c'est vrai, je pense comme vous que c'est scandaleux, et malheureusement sans preuve de dopage, on ne peut même pas organiser de perquisition quand ils sont sur le sol français comme chez les cyclistes a une certaine époque. Et je reste persuadé que ce genre d'article dessert ce sport en excitant les réseaux sociaux. Et peut être qu'il parlait dans sa main parce qu'il parlait a sa maîtresse et qu'il ne voulait pas que sa femme ne le grille. Donc voila, sans preuve on peut tout affirmer.