Suspendu pour au moins six matchs des Springboks, Rassie Erasmus n'avait pas le droit d'entrer au stade, ce samedi à Dublin, mais sa présence a tout de même plané sur Irlande-Afrique du Sud. Suspendu, le sélectionneur sud-africain suivait la rencontre dans une diffusion en direct avec ses supporters, dont la rediffusion est visible sur YouTube. Une scène a semé le doute : Erasmus a été vu en train de parler à quelqu'un, écouteurs sur les oreilles et main devant la bouche.

Un direct coupé pendant le jeu

Le dispositif avait de quoi intriguer. Pour cause, de manière assez étrange, Rassie Erasmus est resté en sourdine pendant toute la durée du jeu courant. S'il est resté en live, le sélectionneur ne s'est exprimé qu'à la mi-temps et en fin de rencontre devant son audience.

Par ailleurs, Andy Farrell, sélectionneur de l'Irlande, s'est lui aussi interrogé sur ce direct sans le son, où juste l'image était proposée. La question posée par la presse irlandaise était simple : transmettait-il des consignes à ses adjoints pendant la rencontre ? Pour information, le règlement de sa suspension lui interdit toute implication le jour du match, y compris le moindre échange avec le staff.

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Jones et Stick ferment la porte

Adjoint de Rassie Erasmus dans le staff de l'Afrique du Sud, l'Irlandais Felix Jones a répondu sans détour à ces interrogations. Le natif de Dublin assure avoir été le relais des consignes vers les joueurs, au centre du dispositif. Selon SA Rugby Mag, il affirme que le sélectionneur n'a pas échangé avec ces derniers ou ses collaborateurs lors de la rencontre.

« C'est moi qui avais les micros. Les caméras étaient peut-être tournées dans d'autres directions. » - Felix Jones, entraîneur adjoint de l'Afrique du Sud (SA Rugby Mag)

Ensuite, ce dernier a été relancé par un journaliste qui affirmait avoir vu Erasmus donner des instructions au téléphone. Face aux médias, Felix Jones a répondu : « Je n'en ai aucune idée, nous étions occupés par un test-match ». Autre adjoint présent en conférence de presse, Mzwandile Stick a choisi l'ironie. Il a suggéré que le sélectionneur échangeait « peut-être avec ses followers » de la soirée qu'il organisait.

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Une sanction pour avoir visé l'arbitrage

Cette suspension découle de ses critiques envers les arbitres après la défaite 21-19 à Paris, face au XV de France. World Rugby lui a infligé six matchs de suspension, pour avoir manqué de respect à l'autorité des officiels. Rassie Erasmus avait notamment mis en cause l'absence d'intervention du TMO sur une série de plaquages français, où les Bleus n'auraient pas eu leurs appuis correctement ancrés au sol lors de l'étreinte.

Pour confirmer ou invalider les affirmations du staff des Springboks, le média SA Rugby Mag déclare avoir demandé un enregistrement complet de ce live, sans la sourdine. En attendant, le technicien devrait encore être privé de banc le 29 novembre, jour de la finale du Championnat des nations. Les quatre matchs restants tomberaient sur le Rugby Championship 2027, avant la Coupe du monde en Australie, où le technicien pourrait avoir le loisir d'échanger avec qui il veut dans les limites du respect d'autrui.

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