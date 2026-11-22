Si le XV de France l’emporte face à l’Afrique du Sud, dimanche prochain à 17h40, sur la pelouse de Twickenham, un véritable séisme rugbystique pourrait s’opérer. Pour cause, la France prendra obligatoirement la tête du classement mondial World Rugby si elle gagne la rencontre. De plus, elle garderait ce statut de leader mondial jusqu’au prochain Tournoi des VI Nations, a minima. Une donnée renversante, mais qui n’est presque pas le point majeur de cette équation.

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Les Springboks out du podium ?

En effet, en cas de troisième défaite consécutive, les Springboks dégringoleraient au classement mondial. Actuellement leader mondial du rugby de sélections, l’Afrique du Sud pourrait se retrouver à la cinquième place en cas de déroute flagrante face aux Bleus. S’ils perdent même d’une seule unité, ils pourraient se retrouver quatrièmes. Ainsi, un nouveau revers devrait éjecter Siya Kolisi et ses coéquipiers du podium international, dans la quasi-totalité des scénarios.

Cette hypothèse pourrait mettre un sérieux coup à l'ego des Sud-Africains, joueurs, coachs et supporters compris. Déjà, parce que ces derniers n’en manquent pas des moindres, pour certains. Ensuite, car les Springboks dominent assez franchement cet échiquier depuis quelque temps, au point où ils avaient battu leur record de points accumulés à l’été dernier, avec 95.09 au compteur. Il s’agissait-là du troisième meilleur total de l’histoire, le record étant détenu par les All Blacks avec 96.57 en octobre 2016.

Ces derniers temps, les Springboks n’ont pour autant pas toujours été des rois impossibles à détrôner. Cet été, la Nouvelle-Zélande avait pris sa place, le temps d’une petite semaine, à l’occasion de la Rugby’s Greatest Rivalry. Les All Blacks y étaient déjà parvenus durant un moment, un an auparavant. En 2024, les Irlandais avaient squatté le haut du classement mondial également, l’espace d’un court instant. Souvent challengée, l’Afrique du Sud n’en restait pas moins la nation qui occupait le plus souvent cette position, loin devant toutes les autres.

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Le XV de France en tête, si…

Au-delà de cette nouvelle qui bouscule les rapports de force, le XV de France pourra simplement se satisfaire du sommet de la pyramide, en cas de victoire. Par le passé, les Bleus n’avaient connu cet échelon qu’à une seule reprise. Là-aussi, cela avait été durant une courte période, en juillet 2022, après une tournée réussie au Japon. Actuellement, Fabien Galthié et ses hommes sont troisièmes et intègrent le podium grâce au revers des All Blacks à Londres et à leur victoire contre l’Argentine.

Bien que, pour le moment, l’Afrique du Sud et l’Irlande soient devant elle, un succès en grande finale du Championnat des Nations assurerait le trône aux Bleus. Pour cause, ils doubleraient les Springboks et une victoire du XV du Trèfle, aussi large soit-elle, face à l’Australie n’apportera pas un nombre de points suffisant à la nation celte. Ainsi, le XV de France sait ce qu’il lui reste à faire, pour atteindre ce palier symbolique, même si la quête principale aspirera à de les amener vers un nouveau trophée.

Pour y parvenir et décrocher une place de prétendant plus que légitime à la prochaine Coupe du Monde, il ne faut pas sauter les étapes. Le XV de France doit prendre très au sérieux la rencontre dominicale à venir face aux Springboks. Bien que l’Afrique du Sud ait perdu à deux reprises consécutivement, elle reste une nation qui a souvent brisé le cœur des supporters français. Encore choqué par la déroute de l’an dernier (17-32) et à jamais traumatisé par le revers en quart de finale du Mondial 2023 (28-29), l’heure n’est pas aux rêves, mais au rendez-vous du week-end.

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