Actuellement en fin de convalescence, après une rupture d’un tendon d’Achille survenue en février dernier, le pilier polyvalent Trevor Nyakane fait parler de lui dans les médias. Au gré de ses apparitions médiatiques, ce ne sont pas les informations concernant son retour à la compétition ni une éventuelle date de retraite qui créent le débat. À 37 ans, le Springbok aux 68 sélections attire surtout l’attention car il est devenu l’un des principaux détracteurs d’Antoine Dupont en Afrique du Sud, là où le Toulousain ne compte déjà pas foule de fans.

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Dupont le GOAT ? Pas pour Trevor

Tout d’abord, récemment, une vidéo a fait parler d’elle de l’autre côté du globe. Dans cet extrait, pris lors d’un shooting photo pour l’EPCR, un observateur lui demande : “Qui est le meilleur joueur de tous les temps ?” À ce moment-là, Trevor Nyakane semble être dans les pensées, quand une voix, hors champ, propose le nom d’Antoine Dupont. Visiblement, le vétéran n’était vraiment pas d’accord avec cette proposition et a immédiatement sorti une belle grimace pour marquer son mécontentement.

Avec un second degré palpable, le double champion du monde s’est alors montré agacé et n’a pas hésité à soupirer d’incompréhension à la mention du nom d’Antoine Dupont, pour faire rire la galerie. “Comment peux-tu me dire ça ? [...] Je ne te pardonnerai jamais d’avoir dit ça, même si on se recroise dans 15 ans”, ajoutait l’ancien joueur du Racing 92. Quand il a appris que son compatriote Elrigh Louw avait cité le demi de mêlée français comme meilleur joueur de l’histoire, Trevor Nyakane a répondu : “Je ne vais plus lui parler pendant les deux prochaines semaines.”

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Une rivalité qui s’étend sur les réseaux

Bien évidemment, le caractère comique de la remarque du pilier sud-africain est évident, mais ce dernier n’a pas hésité à le réaffirmer avec un grand sourire aux lèvres. Après la défaite des Springboks au Stade de France (21-19), ponctuée par une prestation XXL d’Antoine Dupont, il s’est exprimé à ce sujet au micro du podcast ‘For The Love Of Rugby’. Interrogé par son ancien coéquipier Steven Kitshoff, Trevor Nyakane confirmait qu’il “n’allait pas [s]’excuser” pour sa réaction, même après le match du Championnat des Nations. Il en a même profité pour remettre quelques pièces, dans une ambiance bon enfant.

Toutefois, le joueur n’est pas invisible au talent du capitaine des Bleus pour autant. Au sein du même podcast, quelques jours avant la rencontre opposant la France à l’Afrique du Sud, le joueur des Sharks de Durban avait fait l’éloge du demi de mêlée du Stade Toulousain. “On sait que les Français ont généralement un pack lourd et puissant, difficile à déplacer, mais il semble aussi que Dupont puisse faire absolument tout ce qu'il veut, quand il veut, et tout le monde doit être prêt. Sa présence rend un match très difficile à préparer”, confiait-il à ‘For The Love Of Rugby’.

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Les Bleus et les Springboks vers une revanche ?

Bien évidemment, le comportement provocateur et obtus du pilier international s’explique par son caractère, porté sur la plaisanterie, mais également par la rivalité récente qui s’est entretenue entre les deux sélections. Depuis la victoire du XV de France en novembre 2022, du côté du Vélodrome (30-26), les Springboks voulaient redorer leur blason face aux joueurs de l’Hexagone. En quart de finale de la Coupe du monde 2023, ils l’ont fait de la plus cruelle des manières. Alors que les Tricolores jouaient au Stade de France, ils ont été stoppés (29-28) par les champions du monde, lors d'une soirée marquée par des faiblesses chroniques dans le jeu et des controverses arbitrales.

Depuis, les hommes de Fabien Galthié ont retrouvé ceux de Rassie Erasmus lors d’une rencontre, toujours à Saint-Denis, le 8 novembre 2025. Cependant, les Bleus ont été dominés de la tête et des épaules durant ce match sur leur sol (17-32). Un peu plus d’un an après, ils ont pris leur revanche lors de la cinquième journée du Championnat des Nations 2026, ravivant la flamme. Par ailleurs, si les planètes s’alignent, le XV de France et les Springboks pourraient se retrouver en finale de la compétition, samedi 29 novembre, à Twickenham pour un ultime choc franco-sud-africain avant une potentielle confrontation au Mondial 2027.

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