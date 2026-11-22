À moins d’un an de la Coupe du monde en Australie, les performances du XV de France ne passent pas inaperçues. Hier, les Bleus ont battu l’Argentine (45-17) pour une cinquième victoire consécutive dans ce Championnat des Nations 2026, accompagnée d’une qualification en finale de la compétition. Dans la ligne de trois-quarts, certains assurent leur statut d’intouchable, comme Bielle-Biarrey et Moefana, et d’autres crèvent l’écran. Dans cette deuxième catégorie, Kalvin Gourgues a pris une autre dimension, ce samedi au Stade de France, face aux Sud-Américains.

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L’électron libre du XV de France

Pour cause, le joueur d’origine futunienne a réalisé sa meilleure prestation au niveau international, à l’occasion de sa septième sélection. Pour le moment, il n’a jamais connu la défaite avec l’équipe nationale. Aligné comme titulaire avec le numéro 13 dans le dos, il a éclaboussé la pelouse de Saint-Denis de sa classe. En 80 minutes, il a livré seulement six courses avec le ballon, mais chacune d’entre elles a été mémorable. Preuve en est, la moitié d’entre elles ont été ponctuées d’un franchissement.

Par ailleurs, le centre du Stade Toulousain a beau avoir peu porté le ballon, il a tout de même réussi à aller à deux reprises dans l’en-but (46ᵉ et 69ᵉ). En six courses, il a gagné 104 mètres avec le ballon, a battu trois défenseurs et a réalisé deux offloads. Ainsi, sa prestation offensive a été redoutable d’efficacité et tout bonnement remarquable. Le Haut-Garonnais montre une capacité splendide à faire vivre le cuir au cœur des lignes de défense adverse. Un réalisme bien aidé par l’infériorité numérique chronique des Pumas, mais qui n’est pas à négliger pour autant.

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Gourgues, un buteur aux solides arguments

De plus, Kalvin Gourgues a confirmé une qualité qui peut faire changer son statut au sein de l’effectif. Sur cette rencontre, il a été le buteur attitré du XV de France. À l’exception de la transformation de l’essai d’Emilien Gailleton, à la 63ᵉ minute, le Toulousain a converti l’intégralité de ses tentatives face aux perches, concluant le match avec un total de 20 points marqués sur la rencontre. Pour les rencontres à venir, cette réussite inattendue dans cet exercice pourrait devenir un argument de poids.

En temps normal, Thomas Ramos reste le buteur attitré du XV de France. Meilleur marqueur de points de l’histoire de la sélection tricolore, l’arrière ne possède pas d'égal dans l’Hexagone à ce niveau. Cependant, qui pourrait buter derrière ? En effet, les candidats probants qui figurent dans un probable XV de départ ne sont pas très nombreux. De fait, si le numéro 15 des Bleus revient diminué, le soutien d’un Kalvin Gourgues dans ce secteur de jeu ne serait pas de refus.

Pour cause, les autres titulaires ne se bousculent pas. À la charnière, Antoine Dupont n’a jamais été considéré comme un buteur. Le demi de mêlée n’a visé les perches qu’à deux reprises dans sa carrière, lors d’une transformation réussie en 2017 en Top 14 et sur une séance de tirs au but en quart de finale de Champions Cup en 2022. Ensuite, Matthieu Jalibert était économisé ce soir, dans cet exercice, mais laisse souvent la place à Maxime Lucu derrière le tee, avec l’Union Bordeaux-Bègles.

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Brau-Boirie, son principal concurrent ?

À ce poste de numéro 13, les talents ne manquent pas. Depuis la rétrogradation de Gaël Fickou dans la hiérarchie, de nombreux jeunes talents se sont révélés. Efficaces, sans être vraiment flamboyants, Emilien Gailleton et Nicolas Depoortere y ont été essayés. Ensuite, c’est Fabien Brau-Boirie qui y avait fait forte impression depuis le début d’année.

Cependant, le Palois n’a pas pu postuler à ce rassemblement, à cause d’une blessure qui va le tenir éloigné des terrains quelques mois. Pour jouer sa carte avec le XV de France, le Béarnais peut aussi compter sur ses qualités offensives, mais c’est surtout dans le secteur défensif qu’il s’est illustré. En effet, lui et Yoram Moefana ont formé une paire intraitable dans cet élément du jeu, notamment pour leurs capacités respectives à mettre de l’impact.

Loin d’être mauvais, Kalvin Gourgues montre quelques bons arguments dans l’exercice du plaquage, aussi. Preuve en est, il est à 91 % de réussite sur ce Championnat des Nations, matchs estivaux compris, et n’a pas raté la moindre étreinte depuis le début de saison en Top 14 avec le Stade Toulousain. De fait, le Haut-Garonnais et Fabien Brau-Boirie devraient sans doute se livrer un duel au poste, s’ils sont tous les deux aptes, au prochain Tournoi des VI Nations. En tout cas, le XV de France avance vers le Mondial avec de belles certitudes au centre.

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