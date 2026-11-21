Après avoir dominé les Fidji (54-17) puis remporté un véritable bras de fer face à l'Afrique du Sud (21-19), le XV de France retrouvait le Stade de France ce samedi soir pour son troisième rendez-vous du Championnat des Nations. Face à des Pumas toujours difficiles à manœuvrer, les hommes de Fabien Galthié voulaient poursuivre leur sans-faute avant le dernier week-end de compétition.

Le match avait pourtant commencé par un en-avant de Matthieu Jalibert, de retour sous le maillot bleu. Mais à la 5e minute, Antoine Dupont sort un petit bijou de sa botte. Un coup d'œil, un coup de pied parfaitement dosé dans le dos de la défense et Mickaël Guillard en profite peu après pour aller à dame (7-0). Une entame idéale qui masque pourtant une première période largement dominée par les Argentins dans la possession.

Les Pumas confisquent le ballon

Avec 84 % de possession après 22 minutes, les Pumas font courir les Tricolores. Leurs longues séquences sont récompensées par l'essai de Justo Piccardo (16e), puis une pénalité de Tomás Albornoz (23e). Entre-temps, Facundo Isa avait gratté un précieux ballon sur un lancement français. Les Bleus défendent énormément, avec 91 plaquages réalisés contre 44, et peinent à sortir de leur camp.

Mauvaka remet les Bleus dans le bon sens

Mais il suffit d'un ballon pour rallumer la mèche. Moefana sonne la charge, avant que Louis Bielle-Biarrey ne laisse échapper le cuir au moment d'aplatir (26e). Une pénaltouche gâchée plus tard, les Tricolores reviennent à la charge. Attissogbe est repris devant la ligne, mais Peato Mauvaka finit par trouver la faille à la 33e minute. Gourgues transforme et la France vire devant (14-10). Malgré seulement 37 % de possession sur l'ensemble de la période, les Bleus ont retrouvé des couleurs avant la pause. Restait à voir s'ils allaient pouvoir davantage imposer leur rythme au retour des vestiaires.

Gourgues met les cannes, les Bleus changent de braquet

Une touche directe signée Dupont dès la reprise, un ballon qui échappe encore des mains françaises : les Bleus ont d'abord du mal à retrouver leur rugby. Mais Jalibert va finalement trouver la clé. L'ouvreur bordelais temporise, fixe la défense et glisse un ballon parfaitement ajusté à Kalvin Gourgues. Le Toulousain s'engouffre dans la brèche, met les cannes et file à dame (46e, 21-10). Le Stade de France peut souffler, les Tricolores ont retrouvé de l'allant.

Les Pumas résistent, puis finissent par craquer

La suite ressemble à un véritable siège du camp argentin. Les Français multiplient les pénaltouches et mettent leurs adversaires sous pression. Mais les Pumas s'accrochent ! Grandidier est notamment repoussé en touche, tandis que les mauls tricolores peinent à franchir la ligne. Jusqu'à ce que l'indiscipline argentine fasse basculer la rencontre. Vivas prend une biscotte, finalement transformée en rouge après bunker. Derrière une mêlée conquérante, Bielle-Biarrey sert Gailleton sur un plateau (63e). Le quatrième essai est inscrit, le bonus est dans la poche et la finale se rapproche !

Un festival offensif et un final complètement fou

Les Argentins prennent alors l'eau. Duguid s'offre une belle chevauchée pour aller à dame, Montoya écope à son tour d'un jaune et Gourgues s'offre un doublé après une course folle le long de la touche ! À 38-10, la messe semble dite. Matera profite néanmoins d'une interception pour réduire l'addition (38-17). Puis le match sombre dans une séquence improbable : faute de premières lignes disponibles chez les Pumas, il faut passer aux mêlées simulées. De longues minutes de confusion qui refroidissent tout le monde.

Mais Dupont avait gardé une dernière gourmandise pour la route. Un délicieux petit par-dessus pour Bielle-Biarrey, qui inscrit son 31e essai en 30 sélections ! Avec sept essais, 507 mètres gagnés ballon en main et un succès 45-17, les Bleus ont fini par faire exploser l'Argentine. Direction Twickenham, où ils retrouveront les Springboks en finale du Championnat des Nations. Après leur premier bras de fer à Paris, les deux nations vont remettre ça. Et cette fois, il y aura un trophée au bout.