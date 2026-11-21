Marcq-en-Barœul a dû attendre la 76e minute pour inscrire ses premiers points face au SO Chambéry, vendredi soir au Chambéry Savoie Stadium. D'après Savoie News, les Savoyards menaient déjà 28-0 à la pause, portés par une défense solide et une attaque qui a imposé son rythme de bout en bout. Ils ont ajouté 35 points en seconde période, pour un écart final de 58 points face à l'OL Marcquois.

Neuf victoires de suite pour les Jaune et Noir

Ce large succès prolonge surtout une dynamique chiffrée par Le Dauphiné Libéré. Le quotidien compte la neuvième victoire consécutive du SOC en Nationale, lors de cette 12e journée. Il relève aussi que les Chambériens ont décroché leur cinquième bonus offensif en six réceptions, et qu'ils restent invaincus à domicile.

Les deux séries ne couvrent pas le même terrain. La première court sur tout le championnat, à domicile comme à l'extérieur, puisque neuf matchs de rang dépassent forcément les six réceptions disputées. La seconde ne concerne que le Chambéry Savoie Stadium, où le SOC a empoché le bonus offensif dans 83,3 % de ses matchs.

Concrètement, une seule équipe a quitté la Savoie cette saison sans concéder ce point supplémentaire aux hommes du SOC. Et dans une course en tête où chaque unité compte, cette régularité devant son public pèse davantage qu'un carton isolé, aussi large soit-il.

Rendez-vous le 4 décembre chez le dauphin

Toujours en tête, les Chambériens auront un tout autre test lors de leur prochain rendez-vous, le vendredi 4 décembre. Savoie News annonce un déplacement chez le deuxième, bien décidé à leur ravir la première place.

Loin de leur pelouse, les Savoyards ne pourront pas compter sur l'appui qui leur a rapporté cinq bonus en six réceptions. Ils devront montrer face à leur premier poursuivant que leur rendement offensif ne tient pas seulement à leur pelouse, où Le Dauphiné souligne leur invincibilité.

Deux semaines séparent les deux rendez-vous, de quoi savourer un peu plus longtemps ce carton. Les comptes se feront début décembre, sur le pré du dauphin.