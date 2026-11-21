Quatre matchs en autant de semaines, avec potentiellement une nouvelle bataille face aux Springboks pour terminer. Le programme des Bleus en novembre ressemble à une répétition générale avant le Mondial 2027 en Australie. Après avoir dominé les Fidji (54-17) et l'Afrique du Sud (21-19), les hommes de Fabien Galthié doivent désormais enchaîner contre l'Argentine, avant un dernier rendez-vous à Twickenham. Une séquence particulièrement exigeante, mais qui pourrait leur rendre de précieux services dans leur quête du titre mondial.

Jalibert revient, mais Galthié garde une deuxième charnière dans sa manche : le duo Dupont-Lucu pourrait encore brouiller les pistes

Quatre matchs, comme lors des phases finales du Mondial

Car le calendrier australien réserve justement un sacré marathon aux prétendants au titre. Avec le passage à 24 nations et l'apparition des huitièmes de finale, le futur champion du monde devra disputer sept rencontres, dont quatre matchs éliminatoires sur quatre week-ends consécutifs. Les huitièmes auront lieu les 23 et 24 octobre, les quarts les 30 et 31 octobre, les demies les 5 et 6 novembre, avant la finale le 13 novembre 2027.

Et c'est précisément cette capacité à répéter les performances qui fait parfois défaut au XV de France. Lors du dernier Tournoi des 6 Nations, pourtant remporté, les Bleus avaient encaissé 96 points en seulement deux rencontres, contre l'Écosse (50) puis l'Angleterre (46). Comme le rappelle Rugbyrama, le staff s'est notamment interrogé sur l'intensité des efforts et certaines difficultés défensives. Sans que ces chiffres puissent, à eux seuls, démontrer un problème de récupération.

Apprendre à gagner quand les organismes fatiguent

L'intérêt de cette tournée dépasse donc largement les résultats. Comment conserver une défense agressive après plusieurs semaines de compétition ? Comment maintenir la qualité des soutiens dans les rucks ou la vitesse des replacements lorsque les efforts s'accumulent ? Autant de détails qui peuvent faire basculer une rencontre éliminatoire, particulièrement face aux meilleures nations mondiales.

Une rotation qui prépare déjà l'Australie

Fabien Galthié semble justement chercher cet équilibre entre fraîcheur et compétitivité. Face aux Pumas, toute la troisième ligne titulaire contre les Boks a été remplacée : Ollivon, Jelonch et Capilla prennent le relais, tandis que Woki et Alldritt débuteront sur le banc et que Cros est laissé au repos. Une façon de ménager certains cadres tout en continuant à faire grandir la profondeur de l'effectif.

VIDÉO. Malcolm Marx adresse une "caresse sud-africaine" au visage d’Antoine Dupont : mérite-t-il une sanction ?

Et si les Bleus terminent en tête de leur hémisphère, ils pourraient retrouver l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande en finale, le 29 novembre. Un quatrième rendez-vous de très haut niveau aux allures de finale de Coupe du monde qui offrirait une occasion supplémentaire de mesurer leur capacité à enchaîner. L'Australie est encore loin, mais les exigences d'un parcours jusqu'au titre mondial peuvent déjà s'apprivoiser.