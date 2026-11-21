Les All Blacks veulent retrouver leur ADN. Celui d'un rugby rapide, spectaculaire, où le ballon voyage et les espaces sont exploités à toute vitesse. Depuis l'arrivée de Dave Rennie, cette philosophie retrouve une place importante dans le jeu néo-zélandais. Mais à quelques heures du choc face à l'Angleterre, Jordie Barrett rappelle que ce rugby de mouvement repose avant tout sur une bonne vieille bataille d'avants.

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Le rugby champagne commence dans les rucks

Invité du Rugby Pod, dans des propos relayés par Planet Rugby, le trois-quarts centre explique que Rennie encourage ses joueurs à prendre davantage d'initiatives. Mais attention à ne pas imaginer quinze Néo-Zélandais décidés à envoyer des chisteras depuis leurs 22 mètres. « Nous sommes très structurés », souligne Barrett, avant d'insister sur l'importance de la puissance dans les collisions et les zones de ruck.

Pour Roigard, tout commence devant

Car pour mettre le feu aux défenses, encore faut-il disposer de munitions de qualité. Un porteur qui avance à l'impact, des soutiens qui font rapidement le ménage et un ballon immédiatement disponible : voilà la première étape. Chaque mètre gagné oblige potentiellement la défense à reculer et à se réorganiser. Si les avants enchaînent ces séquences, Cam Roigard peut accélérer le rythme sans laisser aux adversaires le temps de se replacer.

Et c'est là que le danger grandit. Avec Damian McKenzie à l'ouverture, Jordie Barrett au centre et Will Jordan sur une aile, les Blacks disposent de joueurs capables de punir une défense désorganisée. À l'inverse, lorsque le ballon tarde à sortir, les défenseurs peuvent remonter, fermer les intervalles et réduire les possibilités de jeu. La vitesse des transmissions dépend donc largement du travail réalisé quelques secondes plus tôt dans les zones de combat.

Comment l'Angleterre peut enrayer la machine

Pour les hommes de Steve Borthwick, l'enjeu sera précisément de perturber cette mécanique. Avec Maro Itoje, Ollie Chessum, Ben Curry ou encore Ben Earl, les Anglais disposent de profils capables de peser dans les collisions et les regroupements. L'objectif tactique est assez clair : stopper les porteurs près de la ligne d'avantage, gêner les soutiens et ralentir les sorties de balle.

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Pas forcément besoin de multiplier les grattages. Une défense qui empêche les Néo-Zélandais d'enchaîner rapidement leurs temps de jeu peut déjà limiter les initiatives de Roigard. Elle oblige alors McKenzie à attaquer des lignes défensives mieux organisées, ou à chercher d'autres solutions, notamment au pied. Une façon d'éloigner les All Blacks du rugby qu'ils souhaitent pratiquer.

Une réponse attendue après la claque galloise

Battu par le pays de Galles le week-end dernier, le XV néo-zélandais retrouve Twickenham avec une réaction à apporter. Pour Rennie, ce rendez-vous du Nations Championship permettra de mesurer la capacité de son équipe à imposer son tempo face à une opposition de premier plan. Et derrière les courses de Jordan ou les inspirations de McKenzie, c'est peut-être dans l'ombre des rucks que se jouera une bonne partie de ce bras de fer.