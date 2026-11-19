Les 150 sélections, jusqu'ici, c'était une affaire de gros. Deux deuxième ligne et un pilier avaient réussi à franchir cette barre mythique. Mais samedi, à Twickenham, Beauden Barrett va devenir le premier trois-quarts de l'histoire à atteindre ce cap. Titulaire à l'arrière face à l'Angleterre, le Néo-Zélandais de 35 ans s'apprête à écrire une nouvelle page de sa carrière, comme l'annonce la Fédération néo-zélandaise.

Dans les pas des géants du rugby mondial

Jusqu'ici, seuls Alun Wyn Jones, Sam Whitelock et James Slipper avaient atteint les 150 matchs internationaux. Le Gallois, le Néo-Zélandais et l'Australien accueillent donc un quatrième membre dans leur cercle très fermé. Barrett devient également le deuxième All Black à franchir ce cap, derrière Whitelock et ses 153 sélections.

Et quelle carrière ! Depuis ses débuts contre l'Irlande en 2012, l'ancien ouvreur des Hurricanes a collectionné les distinctions. Champion du monde en 2015, élu meilleur joueur de la planète en 2016 et 2017, il a longtemps été l'un des visages du rugby néo-zélandais.

Une carrière qui aurait pu connaître une autre fin

Pourtant, quelques mois plus tôt, son avenir international semblait bien moins évident. Écarté des premières rencontres de l'année par Dave Rennie, Barrett a dû patienter avant de retrouver sa place. Le week-end dernier, face au pays de Galles, il portait même le brassard de capitaine pour la première fois de sa carrière, lors de sa 149e sélection.

Cette fois, il retrouve le numéro 15, avec Damian McKenzie à l'ouverture. Ses frères Scott et Jordie seront également titulaires face au XV de la Rose. Une belle affaire de famille pour célébrer cette étape.

Le record de Whitelock désormais dans le viseur

Mais les festivités attendront. Battus par l'Angleterre en 2025, puis par le pays de Galles (35-28) samedi dernier, les All Blacks doivent réagir. Une place en finale du Championnat des Nations se joue notamment à Twickenham.

Avec 150 sélections, Barrett ne sera plus qu'à quatre rencontres de dépasser le record néo-zélandais de Sam Whitelock. Et à 35 ans, celui qui a fait tourner tant de défenses en bourrique possède encore un joli défi à relever.