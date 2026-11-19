Face aux Pumas, ce sont souvent les mêmes craintes qui habitent les supporters du XV de France. Et pour cause, la recette est inchangée depuis des décennies.

L'essentiel de leur fonds de commerce repose sur un rugueux combat devant, symbolisé cette fois par leur attelage historique, reconduit face au XV de France.

Tomas Lavanini va disputer là son premier match de la saison, aux côtés de l'indéboulonnable Guido Petti. Une association qui était déjà à l'œuvre il y a précisément 12 ans.

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Cette association n'a rien d'un hasard, bien qu'elle soit inaugurée face à la France dans cette compétition. En effet, Tomas Lavanini avait quitté les Pumas il y a quelques semaines sans disputer la moindre minute en Nations Championship.

De son côté, Guido Petti était, lui, de toute la campagne, fréquemment associé à Matias Alemanno ou Pedro Rubiolo. Ce dernier, au profil singulier pour un deuxième ligne (1,91 m), va prendre place sur le banc.

Une chose semble claire : utiliser les grands gabarits de la sélection pour tenter de contrer la touche française. En ce sens, Tomas Lavanini est titulaire avec le numéro 5 dans le dos, lui qui mesure plus de deux mètres.

Derrière, Sclavi et Gonzalez Samso culminent à plus d'1,90 m. Cet attelage, en plus d'être révélateur d'un choix tactique, est aussi synonyme de victoire face au XV de France.

Et pour cause, les Pumas étaient venus s'imposer le 22 novembre 2014, au Stade de France, avec cette même deuxième ligne. Une donnée qui relève de l'anecdote, puisque de l'eau a coulé sous les ponts, mais qui témoigne d'une longévité dont un seul joueur du XV de France peut également se targuer.

En effet, un seul Tricolore présent ce soir-là figure également sur la feuille de match de samedi : Charles Ollivon, alors remplaçant du trio Chouly-Dusautoir-Le Roux.

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Deux profils bien connus du XV de France

Les Bleus savent parfaitement à quoi s'attendre avec ces deux vieux briscards, aussi rugueux dans le combat qu'efficaces dans les tâches obscures.

Guido Petti, véritable travailleur de l'ombre, s'était notamment illustré avec 143 plaquages, 8 ballons grattés et 60 prises en touche lors de sa saison 2025/2026 en Premiership.

À ses côtés, Tomas Lavanini possède un CV autrement plus sulfureux. Habitué des mauvais gestes et des passages devant les commissions de discipline, le deuxième ligne argentin traîne une réputation de joueur sanguin, parfois incapable de canaliser son agressivité.

Mais derrière cette nervosité qui lui a valu une collection de cartons au fil de sa carrière se cache un besogneux précieux, capable de multiplier les tâches ingrates et de faire peser ses deux mètres dans les affrontements. Un profil qui ne fait pas toujours dans la dentelle, mais dont les Pumas connaissent parfaitement l'utilité pour durcir le combat devant.