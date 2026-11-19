Il fallait choisir entre patienter et avancer. Lucas Andjisseramatchi, formé à Massy et lié à La Rochelle jusqu’en 2028, a opté pour la seconde option.

Le jeune troisième ligne s’engage à Oyonnax pour terminer la saison, un club de Pro D2 qui rêve de retrouver le Top 14 et cherchait du renfort dans ce secteur.

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Oyonnax, une destination logique

L’opération se joue sur une réalité simple : depuis le début de saison, il n’a joué aucune minute en professionnel et s’est contenté de matchs avec les Espoirs.

L’an dernier, il avait pourtant disputé 14 rencontres avec le Stade Rochelais, dont un déplacement en Afrique du Sud en Coupe d’Europe où il portait le brassard. Autrement dit, son statut a nettement changé en l’espace de quelques mois. Il avait aussi attiré l’attention d’Agen et d’Oyonnax, qui revenait régulièrement à la charge.

Du côté de l’Ain, le calcul est limpide : Oyonnax occupe la deuxième place de la Pro D2 et affronte Brive vendredi. Un joueur de 20 ans, déjà habitué à des responsabilités, peut offrir de l’énergie et du volume de jeu dans une course à la montée où chaque match compte.

👀Oh le gros coup de Oyonnax qui pourrait s'attacher les service en pret de Lucas Andjisseramatchi selon @lequipe 💎😍 https://t.co/eTVRDAOjuo — Scouts Jeunes (@Scouts_jeunes) November 19, 2026

Un profil qui a de quoi séduire

Lors du Six Nations U20 2026, remporté par la France, il a disputé 166 minutes, inscrit deux essais, battu neuf défenseurs et porté le ballon sur 135 mètres, plus qu’aucun autre numéro 8 du tournoi. Il a aussi réussi 28 plaquages, avec un taux de réussite de 93 %.

Au Championnat du monde U20, où les Bleuets ont fini deuxièmes, il a joué 345 minutes pour trois essais, 181 mètres portés et 13 défenseurs battus. Dans la distribution, il a servi deux passes décisives, plus que n’importe quel autre numéro 8, avec 86 % de passes réussies.

Pour mesurer ce qui l’attendait, il suffit de regarder l’effectif. La troisième ligne professionnelle de La Rochelle compte Grégory Alldritt, Levani Botia, Paul Boudehent, Matthias Haddad, Oscar Jegou, Theo McFarland, Andy Timo et Sam Tuifua.

Le club a même musclé le secteur à l’intersaison : Sam Tuifua a été recruté pour offrir une doublure à Alldritt, qui enchaîne les saisons pleines entre le club et le XV de France. Pour un jeune qui évolue lui aussi au centre de la troisième ligne, la place est donc comptée.

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Un pari à deux visages

Pour La Rochelle, ce prêt évite à un espoir de stagner, tout en protégeant un investissement sur lequel le club compte à moyen terme.

Pour Oyonnax, c’est un renfort jeune, déjà couronné chez les moins de 20 ans. Pour le joueur, c’est la chance de transformer un talent prometteur en vrai joueur de Pro D2.