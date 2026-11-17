Le Top 14 attendait, Jope Naseara a fini par répondre présent. À bientôt 24 ans, le Fidjien de l’US Dax va changer de dimension : il portera le maillot jaune et noir de La Rochelle dès la saison prochaine, où il tentera de poursuivre une progression qui ne cesse de s’accélérer.

Selon les informations de Midi Olympique, le trois-quarts a donné son accord au Stade rochelais.

Quelques modalités administratives restent à régler pour que le dossier soit bouclé, mais la direction prise est claire. L’USAP avait également manifesté de l’intérêt, sans réussir à l’emporter face aux Maritimes.

38 ans à deux : O'Gara confie les commandes du Stade Rochelais à Bouju et Jurd pendant qu'Alldritt attend sur le banc

Un joueur déjà bien rodé

Pour le club double champion d’Europe (2022 et 2023), l’arrivée de Naseara s’inscrit dans la reconstruction de l’effectif, notamment dans la ligne de trois-quarts, où plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat.

Malgré son jeune âge, Naseara affiche une expérience solide. Après quatre saisons passées à Dax, il compte 58 matchs de Pro D2, dont 43 comme titulaire, pour plus de 3 600 minutes de jeu et 26 essais. Il n’a jamais caché son envie de goûter à l’élite, et son début de saison 2026-2027 lui donne raison : sept rencontres, six titularisations et cinq essais, un par match lors des cinq premières journées (Narbonne, Aurillac, Valence Romans, Colomiers, Nice).

Porté par le jeu offensif prôné par le manager Vincent Etcheto, il s’éclate dans les défenses de Pro D2 et possède cette faculté de faire la différence sur des situations anodines. Reste à confirmer ces qualités au niveau supérieur.

18 ans, 9 matchs et (déjà) un contrat professionnel pour Valentin Bouju, qui prolonge avec La Rochelle pour plusieurs saisons

Retrouvailles avec Lagivala

À La Rochelle, Naseara retrouvera son compatriote Semi Lagivala. Il y a deux ans, les deux « facteurs X » se croisaient encore en Pro D2, alors que Lagivala évoluait à Mont-de-Marsan. Depuis, le Fidjien de 23 ans a pris du galon : titulaire chez Ronan O’Gara, il a réussi son intégration lors de l’exercice 2025-2026 (18 matchs).

Leur association, avec Naseara à l’aise au centre (numéro 12 cette saison, mais aussi capable d’évoluer à l’aile), s’annonce très séduisante sur le papier.

Le talent ne fait aucun doute, mais le jeune Dacquois devra aussi soigner son attitude. Sur le plan disciplinaire, son parcours n’est pas irréprochable : quatre cartons jaunes lors de sa première saison dans les Landes, et un carton orange lors de sa dernière sortie, face à Montauban.