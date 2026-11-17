À peine châtiés par le XV de France (21-19), les Springboks remettent le couvert ! Direction Dublin, samedi, pour défier l'Irlande. Et comme d'habitude, Rassie Erasmus n'a pas attendu jeudi pour dévoiler ses cartes.

Dès lundi, le sélectionneur sud-africain a annoncé sa composition. Une habitude dont l'intérêt reste relatif, puisqu'il peut se permettre de tout chambouler avant le coup d'envoi, comme avec sa première ligne face aux Bleus.

La mêlée de l'enfer

Cette fois, Ox Nche, Malcolm Marx et Wilco Louw sont à nouveau annoncés titulaires. Eux qui avaient mis au supplice la mêlée tricolore dès leur entrée en jeu au Stade de France.

Le retour de poids poussera à leurs fesses, avec la titularisation du titan Eben Etzebeth qui retrouvera sa place dans la cage pour honorer une 148e sélection.

En troisième ligne, le solide blondinet Cameron Hanekom, très remuant lors de son entrée vendredi dernier, récupère le numéro 8, laissé vacant par Jasper Wiese. Expulsé face aux Français, l'ancien de Leicester sort du groupe.

Derrière, aucun changement. Erasmus maintient sa confiance à la charnière Van den Berg/Feinberg-Mngomezulu, malgré la défaite parisienne. Le banc conserve son format à six avants.

Au total, cinq changements dans le XV de départ par rapport à Paris. Pas de révolution donc, mais une volonté de rebondir immédiatement. Reste à savoir si cette composition sera bien celle qui foulera la pelouse de Dublin...