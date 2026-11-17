Si la victoire face aux Springboks semble de bon augure pour la suite de la compétition, il reste une rencontre dans cette phase de poule du Nations Championship 2026.

Face aux Argentins, les Bleus joueront vraisemblablement une place en finale face au 1er de la zone sud, actuellement la Nouvelle-Zélande.

Le succès face aux Pumas est primordial, d’autant que certains cadres pourraient manquer à l’appel en lien avec la convention FFR/LNR.

XV de France - Argentine : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match du Championnat des Nations ?

9 rencontres maximum par saison

Selon le protocole expérimental envisagé en collaboration entre les clubs et les organismes qui régissent la sélection nationale, 9 matchs internationaux maximum sont demandés par joueur.

Par rapport au calendrier, avec un Tournoi des 6 Nations qui se profile (5 matchs) et deux rencontres restantes dans le Nations Championship 2026, les calculs semblent délicats.

Plusieurs joueurs pourraient faire l’impasse sur ce dernier match de poule face à l’Argentine, en ayant déjà 5 feuilles de match depuis le début de la saison.

Il s’agit de Maxime Lucu, Théo Attissogbé, Yoram Moefana, Tom Staniforth et enfin Maxime Lamothe.

Sept rencontres restantes, quatre encore autorisées par ce protocole : ces joueurs devront être mis au repos, ce qui laisserait la possibilité à d’autres éléments de se montrer sous le maillot tricolore.

Le groupe du XV de France pour préparer l'Argentine ! Matthieu Jalibert, Anthony Jelonch et Nicolas Depoortere sont de retour, tout comme Joshua Brennan et Alexandre Fischer ! Petite surprise avec la convocation du jeune ailier de l'Union Bordeaux-Bègles Hugo Avogadro. Julien Marchand et Paul Boudehent sont forfaits. Loïc Credoz, Paul Gabrillagues, Gaël Fickou, Louis Le Brun et Teddy Thomas n'ont pas été conservés. — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) November 15, 2026

D’autres éléments menacés par la convention ?

En cas de non-respect de la convention, aucune sanction ne devrait être prononcée. Étant en phase expérimentale, cette jauge doit permettre de rétablir l’équité entre clubs et sélections.

Pour autant, peu de joueurs disposent encore de 7 rencontres (nombre de matchs restants cette saison) à leur crédit international.

Aaron Grandidier, Peato Mauvaka, Kalvin Gourgues, Régis Montagne, Florian Verhaeghe, Jefferson Poirot, ainsi que Mickaël Guillard, Romain Ntamack et Jean-Baptiste Gros pourraient être empêchés sur au moins une rencontre internationale cette saison.

Avec ceux précédemment cités, ce sont les seuls à être sous la contrainte de faire l’impasse sur un match international cette saison.