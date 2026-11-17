Il a gravi les échelons sans faire de bruit, mais son profil ne passe visiblement plus inaperçu. À 27 ans, Sami Zouhaïr pourrait bien découvrir le Top 14 la saison prochaine. Selon les informations de Midi Olympique, le pilier gauche de Soyaux-Angoulême intéresse deux formations de l'élite : Lyon et Clermont.

Pour le Drômois, la piste lyonnaise aurait une saveur particulière. Proche de sa région natale, le LOU est aussi un club qu'il connaît bien, puisqu'il en avait intégré le centre de formation entre 2017 et 2019, glanant au passage une cape avec France U20.

Mais c'est surtout du côté de Valence-Romans que Zouhaïr a construit sa réputation. Formé à la Véore (le premier club de Sébastien Chabal !) puis Rovaltain, il avait notamment participé, comme titulaire, à la conquête du titre de champion de Nationale en 2023.

Un physique de 3ème ligne

Parti de la Drôme pour chercher plus ambitieux et lucratif au moment de la montée, depuis, le gaucher au physique de numéro 8 a poursuivi son ascension sous les couleurs du SA XV, où il s'est imposé comme une valeur sûre de Pro D2. Avec 79 rencontres au compteur, il possède désormais une solide expérience des joutes de l'antichambre.

Et son profil a de quoi séduire. Du haut de son mètre 89 pour 112 kilos, Zouhaïr appartient à cette génération de piliers modernes, capables de conjuguer solidité en mêlée fermée et activité débordante dans le jeu courant, presque comme un troisième ligne.

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De quoi attirer les regards de Lyon et Clermont, deux prétendants qui pourraient lui offrir un premier contrat dans l'élite. Pour l'heure, aucune offre officielle ni négociation avancée n'a toutefois été rapportée.

En attendant, ce pilier très costaud du haut du corps reste concentré sur les ambitions charentaises. Avec peut-être une qualif à aller chercher, si le SAXV tient sa dynamique du début de saison jusqu'à la fin...