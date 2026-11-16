Une activité remarquable dans le premier quart d’heure, avec notamment des charges dévastatrices et un grattage parfaitement senti, Grégory Alldritt semble avoir satisfait face aux Springboks.
S’il y a bien un élément qui jouait double, voire triple, sur cette rencontre, c’était lui. Plus d’un an après sa dernière apparition sous le maillot Bleu, le colosse rochelais sort d’un match plein.
De quoi alimenter les débats sur les réseaux sociaux notamment, d’autant que son capitaine salue sa performance.“L’opportunité est là pour lui” : Grégory Alldritt, un nouveau statut à faire valoir auprès de Fabien Galthié avec le XV de France
22 participations aux rucks
Face à Jasper Wiese, le Rochelais n’a pas baissé les yeux, même si cela aurait été surprenant de sa part.
Malgré la pression qui entourait sa titularisation, il n’a pas réfléchi trop longtemps, rendant un premier quart d’heure tout simplement exceptionnel.
Dans tous les bons coups, il gratte un ballon, avance au contact tout en jouant un rugby simple. Ce début de match aurait pu donner le ton d’un retour en grande pompe.
Mais force est de constater qu’il manque encore quelques réglages à la poutre rochelaise pour retrouver son élan d’antan.
Et pour cause, il est l’un des seuls Tricolores à avoir manqué deux plaquages, dont un qui aurait pu coûter très cher si l’arbitre n’avait pas refusé l’essai de l’ailier Kurt-Lee Arendse.
@Authentique177 @GregAlldritt J'ai pensé à toi et à @17_rochelais . Le match d'Alldritt est magnifique— Le Crapaud Sauteur (@CrapaudSauteur) November 13, 2026
L'avis du RGN
Pour se rendre en Australie, il faudra certainement que Grégory Alldritt tienne les rencontres avec la même dose d’intensité plus longtemps.
Car si son style de jeu énergivore justifie la baisse de régime à laquelle il a fait face, il convient de souligner que les standards affichés par la concurrence en Bleu sont largement au-dessus des siens dans ce domaine.
Pour autant, la concurrence des Jelonch, Nouchi ou encore Gazzotti, tous absents pour ce rassemblement, ne se mesure pas uniquement à cette donnée.
Aucun des joueurs énumérés ne dispose de sa capacité à impacter « violemment » ses adversaires. Exception faite pour Anthony Jelonch, qui n’est pas un aussi gros porteur que son ancien coéquipier du RC Auch.
La clé de son retour en Bleu réside potentiellement dans sa faculté à s’économiser par moments sur les temps faibles. Car si maintenir durant 80 minutes les mêmes efforts lui semble impossible, il faudra trouver une solution pour en fournir au moins la moitié.
Nul doute qu’en termes de préparation physique, le capitaine rochelais n’est pas en reste. Alors la seule solution, à défaut d’être physique, pourrait être technique pour celui qui compte tout de même 59 sélections avec les Bleus (facteur évidemment important en vue du Mondial prochain).
Il a prouve qu il a 30 bonnes minutes dans les jambes ce qui en ferait presque un finisseur naturel. Le probleme va se situer sur son manque de polyvalence sur le banc mais il pourrait tout a fait suppler Gazotti ou Guillard que je vois comme les 2 principaux favoris pour occuper le poste dans des profils differents. Le probleme reste qu on a pas de profondeur en 5 de gros tonnage sans faire injure a Staniforth. Donc a part explosion d un Tuilagui ou Maximin (malheureusement ca n en prend pas le chemin) on va bien etre oblige de fixer Guillard dans la cage et a priori comme finisseur. Donc en gros une seconde-3eme ligne type Flament-Meafou; Cros-Gazotti-Woki(ou Jegou) et sur le banc Guillard-Ollivon (ou Woki ou Verhaegue)-Aldritt pour finir. Autre probleme le cas Jegou car si pas titulaire difficile de le placer dans les finisseurs sauf a passer en 7-1
Hors-sujet : vous avez vu Pays de Galles-Nouvelle Zélande ? Un vrai beau match de rugby, avec bien sûr des touches pas toujours très au point, mais les gars ont drôlement cavalé ! J'ai trouvé les NZ un peu à bout de souffle, lents dans leurs exécutions. Bref pas en forme. Et les gallois plutôt à leur avantage (sacré RZ !).
Ben non et pas encore en replay mais je vais me le regarder un de ces jours
Ben oui, surtout que comme indiqué, il n'y a pas de successeur qui se détache vraiment.
Et retrouver une 3ème ligne avec Cros Aldritt Ollivon en forme, ce serait une très bonne nouvelle. ( Avec Jelonch, Gazotti, Nouchi, Jegou et Capilla en renfort ...)
Et Boudehent il compte pour rien, vous avez déjà oublié son énorme match contre les AB en novembre 2025 ?
A part Jelonch et Gazzotti voir Capilla (qui a plus un profil a la Woki) ni Nouchi ni Capilla n'ont " vraiment" rencontré les AB et/ou les Bocks, donc on ne connaît pas vraiment leur niveau quand le curseur de l'engagement physique monte sur 80 mn!
En CdM il faut mettre les joueurs qui ont le plus d'expérience à niveau identique et même légèrement en dessous pour les "anciens".
Et ne pas oublier que Guillard peut jouer en 8 !
Dans la liste il faudra
mettre 3 N°5 dont Guillard ou 7 3eme ligne dont Guillard
Le seul qui est sur d'être dans la liste c'est Cros, (sauf blessure) !
Pour les autres on ferra le point apres la fin de la saison !
euhh flament et meafou sauf blessure en seront
comme guillard !
faudra voir si jelonch nouchi et gazotti reviennent fort aussi ...