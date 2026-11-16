Une activité remarquable dans le premier quart d’heure, avec notamment des charges dévastatrices et un grattage parfaitement senti, Grégory Alldritt semble avoir satisfait face aux Springboks.

S’il y a bien un élément qui jouait double, voire triple, sur cette rencontre, c’était lui. Plus d’un an après sa dernière apparition sous le maillot Bleu, le colosse rochelais sort d’un match plein.

De quoi alimenter les débats sur les réseaux sociaux notamment, d’autant que son capitaine salue sa performance.

“L’opportunité est là pour lui” : Grégory Alldritt, un nouveau statut à faire valoir auprès de Fabien Galthié avec le XV de France

22 participations aux rucks

Face à Jasper Wiese, le Rochelais n’a pas baissé les yeux, même si cela aurait été surprenant de sa part.

Malgré la pression qui entourait sa titularisation, il n’a pas réfléchi trop longtemps, rendant un premier quart d’heure tout simplement exceptionnel.

Dans tous les bons coups, il gratte un ballon, avance au contact tout en jouant un rugby simple. Ce début de match aurait pu donner le ton d’un retour en grande pompe.

Mais force est de constater qu’il manque encore quelques réglages à la poutre rochelaise pour retrouver son élan d’antan.

Et pour cause, il est l’un des seuls Tricolores à avoir manqué deux plaquages, dont un qui aurait pu coûter très cher si l’arbitre n’avait pas refusé l’essai de l’ailier Kurt-Lee Arendse.

@Authentique177 @GregAlldritt J'ai pensé à toi et à @17_rochelais . Le match d'Alldritt est magnifique — Le Crapaud Sauteur (@CrapaudSauteur) November 13, 2026

L'avis du RGN

Pour se rendre en Australie, il faudra certainement que Grégory Alldritt tienne les rencontres avec la même dose d’intensité plus longtemps.

Car si son style de jeu énergivore justifie la baisse de régime à laquelle il a fait face, il convient de souligner que les standards affichés par la concurrence en Bleu sont largement au-dessus des siens dans ce domaine.

Pour autant, la concurrence des Jelonch, Nouchi ou encore Gazzotti, tous absents pour ce rassemblement, ne se mesure pas uniquement à cette donnée.

Aucun des joueurs énumérés ne dispose de sa capacité à impacter « violemment » ses adversaires. Exception faite pour Anthony Jelonch, qui n’est pas un aussi gros porteur que son ancien coéquipier du RC Auch.

La clé de son retour en Bleu réside potentiellement dans sa faculté à s’économiser par moments sur les temps faibles. Car si maintenir durant 80 minutes les mêmes efforts lui semble impossible, il faudra trouver une solution pour en fournir au moins la moitié.

Nul doute qu’en termes de préparation physique, le capitaine rochelais n’est pas en reste. Alors la seule solution, à défaut d’être physique, pourrait être technique pour celui qui compte tout de même 59 sélections avec les Bleus (facteur évidemment important en vue du Mondial prochain).