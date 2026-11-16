La victoire du XV de France face à l’Afrique du Sud a naturellement permis de se lâcher un peu. Après une performance zidanesque, le capitaine des Bleus lâchait une invitation après le match, au micro de TF1.

"Les portes sont grandes ouvertes. Il y avait plus d'échanges à l'époque entre le foot et le rugby. C'est toujours intéressant d'échanger avec d'autres sportifs, d'autres collectifs", a expliqué Dupont en évoquant Zinédine Zidane, qu’il a lui même déjà rencontré.

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Une démarche qui s'inscrit dans une tradition bien installée chez la délégation tricolore sous l’ère Galthié. Régulièrement, l’encadrement fait intervenir des personnalités issues d'autres univers pour apporter un regard différent sur la performance, le collectif et la gestion des grands rendez-vous.

Après Francis Cabrel, Didier Deschamps, Jean Dujardin ou encore Benoît Saint-Denis, le XV de France pourrait donc prochainement accueillir un nouveau visiteur de prestige.

La réponse du divin chauve

Car Zizou a répondu dès le lendemain, sur la même chaîne : "Bien sûr que c'est super intéressant d'échanger. Ce n'est pas un souci pour organiser cela", a confié le champion du monde 1998, tout en soulignant les difficultés liées aux calendriers respectifs.

Reste désormais à trouver le bon moment. Si rien n'est encore programmé, une visite au CNR de Marcoussis pourrait se concrétiser lors du prochain Tournoi des Six Nations.

De quoi offrir aux internationaux tricolores un échange privilégié avec l'une des plus grandes légendes du sport français.