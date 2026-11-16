Cardiff a coûté cher aux All Blacks. Après leur défaite samedi face au pays de Galles (35-28), ils ont perdu deux cadres pour la fin du Nations Championship.

Le centre Quinn Tupaea s’est fracturé la base du pouce et le deuxième-ligne Jamie Hannah l’omoplate.

Les deux hommes quittent la tournée et rentrent au pays. Ils ne seront pas là samedi 21 novembre à Twickenham contre l’Angleterre, ni lors du dernier match néo-zélandais, pendant le week-end des finales à Londres (27-29 novembre).

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Proctor et Darry dans le groupe

Le staff a donc choisi de faire venir Sam Darry en deuxième ligne et Billy Proctor au centre. Les deux renforts rejoignent le groupe dans la capitale anglaise dans les prochains jours.

Ces deux absences risquent de se faire sentir si les Néo-Zélandais retrouvent la France en finale, un scénario encore possible.

Tupaea et Hannah faisaient partie du groupe qui avait affronté les Bleus plus tôt cette saison, déjà dans le cadre du Nations Championship (victoire des All Blacks 34-32).

Pour que cette revanche ait lieu, il faut d’abord que les All Blacks, leaders de l’hémisphère sud avec un point d’avance sur l’Afrique du Sud, battent l’Angleterre samedi.

Et que, dans le même temps, les Bleus s’imposent face à l’Argentine. Si tout se passe comme prévu, la France retrouvera des All Blacks amputés donc de ces deux éléments.

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Quinn Tupaea la tuile pour les All Blacks

L’actuel centre des Chiefs est le vrai coup dur pour les All Blacks. Quinn Tupaea avait démarré les trois derniers matchs de la Nouvelle-Zélande, ainsi que celui face à la France lors de la J1 du Nations Championship.

Il sortait d’une grosse saison en Super Rugby Pacific : 15 matchs, 15 titularisations, plus de 1 100 minutes de jeu, et une finale au bout du chemin.

Une chose est sûre : le joueur de 27 ans n’était pas là pour faire de la figuration. Avec 8 essais marqués et 39 défenseurs battus, il a aussi délivré 5 passes décisives et effectué 225 plaquages. Un centre en pleine bourre, que Billy Proctor va devoir remplacer au pied levé.