C’est le choc tant attendu qui se lance dans l’enceinte dionysienne ! Ce vendredi 13 novembre, le XV de France défie l’Afrique du Sud, à l’occasion de la cinquième journée du Championnat des Nations 2026. Pour ce second week-end de la phase européenne, les Bleus espèrent battre leurs vieux démons et souhaitent mener la vie dure aux champions du monde. Aux portes de Paris, le Stade de France attendait ce retour avec impatience. Au cœur de cette rencontre, Théo Attissogbe a été à la conclusion d’un essai insolite !

Défaite = désaveu ? Pourquoi le XV de France doit juger son match contre l’Afrique du Sud autrement qu’au score

Gourgues de la tête pour Attissogbe

Après une première réalisation signée par Aaron Grandidier-Nkanang, à la 16ᵉ minute de jeu, les Bleus commençaient à trouver quelques failles, grâce à la qualité des trois-quarts. Cinq minutes plus tard, le XV de France revient dans les 22 mètres sud-africains et finira par marquer un essai par l’intermédiaire d’un Théo Attissogbe des plus chanceux et réaliste ! Pour cause, le Palois a marqué un essai de filou, dans le dos de la défense sud-africaine.

À la 23ᵉ minute de jeu, le pack des Bleus avait toujours quelques difficultés à gagner les duels devant la ligne d’en-but des champions du monde. Dans une action jouée avec les trois-quarts, pour essayer de recopier la copie du premier essai, Yoram Moefana tente de trouver Kalvin Gourgues, qui cherche à s’engouffrer dans un espace. Cependant, le Bordelo-Béglais envoie le cuir dans le visage du Toulousain. Une passe de la tête ne pouvant pas compter comme un en-avant, elle permet à Théo Attissogbe d’aller planter à la surprise générale.

Faucon🦅😄 #FRAAFS https://t.co/Pc6wYxa5vl — EK Rugby Analysis (@ek_rugby) November 13, 2026

Theo Attissogbe with France 2nd Try against Springboks. #FRAvRSA #FRARSA #NationsChampionship #SinBinRugby #XVdeFrance #Springboks #ForeverGreenForeverGold https://t.co/ZkFn2hRRHK — Sin Bin Rugby. (@sin_bin_rugby) November 13, 2026

Cette scène cocasse rentre dans le bingo rugbystique du jeune Kalvin Gourgues. Avec cette action, il signe une passe décisive, moins d’une semaine après son premier essai en Bleu. Contre les Fidji, il était allé en Terre promise, à la 58ᵉ minute de jeu, pour sa cinquième sélection avec le XV de France. Pour Théo Attissogbe, qui a fait preuve d’un flair incroyable, il en est à 14 essais en 18 sélections. Sur ce Championnat des Nations 2026, le Béarnais compte déjà quatre essais.

XV DE FRANCE. Dupont en 10, Gourgues lancé dans le grand bain ? Le casse-tête de Galthié face aux Boks

Les Springboks sur le toit du monde

La dernière fois que l’Afrique du Sud était venue du côté de Saint-Denis, les Bleus s’en étaient mordus les doigts. Le 8 novembre 2025, les Springboks avaient infligé une défaite cinglante aux Tricolores. Après une fin de match complètement à l’avantage des champions du monde, les hommes de Rassie Erasmus s’étaient imposés sur le score de 17 à 32, pour un résultat qui avait sonné ceux de Fabien Galthié.

Avant cela, le dernier choc franco-sud-africain était lors du quart de finale de l’ultime Coupe du monde en date. À l'automne 2023, le XV de France avait connu l’une des plus grandes désillusions de son histoire, lors de cette rencontre perdue de peu (28-29). Évincés de la compétition dès le début de la phase à élimination directe, ils avaient connu une soirée compliquée dans le jeu, survolée par de nombreuses polémiques arbitrales. Ensuite, Siya Kolisi et ses coéquipiers avaient continué jusqu’au bout, pour retrouver le trophée Webb-Ellis pour la quatrième fois de leur histoire.

De fait, la dernière victoire des Bleus contre les actuels champions du monde était en 2022. Sur la pelouse du Vélodrome, ils ont renversé les Springboks (30-26) dans une ambiance volcanique, il y a presque quatre ans jour pour jour. Désormais, les Français cherchent à retrouver cette euphorie face à la meilleure équipe du monde. De plus, une victoire permettrait au XV de France de confirmer sa place de leader au classement européen, avant le match contre l’Argentine, samedi prochain (21h10), et une potentielle finale à Twickenham.

340kg contre 380 : la première ligne du XV de France à l’épreuve de la société de terrassement sud-africaine