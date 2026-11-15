Ce samedi 14 novembre, un grand moment de l’histoire du rugby à XV a été écrit sous les yeux des passionnés médusés. En effet, le Millenium a vu le pays de Galles s’imposer face aux All Blacks (38-25) pour la première fois depuis 1953. Cette cinquième journée du Championnat des Nations a notamment été marquée par une défense héroïque du XV du Poireau à Cardiff. À cette occasion, des performances défensives historiques ont été réalisées.

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Le record de Dusautoir égalé

Parmi elles, le deuxième ligne Dafydd Jenkins reste le joueur qui s’est le plus illustré dans ce secteur. Le numéro 4 a livré le match le plus intense de sa carrière. À seulement 23 ans, il a livré 38 plaquages selon les relevés de plusieurs médias, dont Rugbypass. Loin d’être une simple bonne performance, le joueur des Exeter Chiefs égale le record absolu d’interventions défensives sur une même rencontre internationale, jusqu’alors uniquement détenu par Thierry Dusautoir.

Le samedi 6 octobre 2007, lors d’un quart de finale de Coupe du monde, le recordman de capitanat avec le XV de France s’était illustré à presque 26 ans. Thierry Dusautoir avait signé 38 plaquages face aux All Blacks, lors d’une rencontre remportée de justesse (20-18). Ce match de légende avait valu à l’ancien joueur du Stade Toulousain son surnom de ‘Dark Destroyer’. Ce dernier était inspiré par le boxeur anglais Nigel Benn, nommé ainsi et connu pour son incroyable capacité à enchaîner les efforts sans se fatiguer. En 19 ans, personne n’avait réussi à l’atteindre de nouveau, sur un match international.

Sur un match de rugby professionnel, le record est néanmoins encore plus fou. Il est détenu par un joueur toujours en activité et qui évolue en Top 14 ! C’est le 13 avril 2019 que l’Écossais Jonny Gray a livré 43 étreintes successives lors d’un match de Pro 14 entre les Glasgow Warriors et le Leinster. À l’occasion de cette rencontre, la franchise du Nord de la Grande-Bretagne s’était imposée dans la capitale irlandaise (24-39). Le seul joueur à s’être approché sensiblement de cette performance est l’Anglais Jack Willis, lors de la finale de Champions Cup face au Leinster en 2024, remportée par son club du Stade Toulousain (32-21), avec 41 plaquages.

Pro 14 - En 10 ans, Jonny Gray n'a raté qu'un pourcent de ses plaquages !

Légendaire pays de Galles

Ainsi, le jeune Dafydd Jenkins est rentré dans les livres d’histoire rugbystique, qui pourrait presque lui confier le surnom de ‘Red Destroyer’. Omniprésent défensivement, il a été l’un des rouages majeurs de son équipe. Le pays de Galles s’est imposé devant son public grâce à une défense de fer et une incroyable capacité à bonifier ses quelques temps forts, avec cinq essais marqués. Alors que le XV du Poireau connaissait, depuis environ quatre ans, la période la plus sombre de sa grande et fière histoire, ce succès amène un incroyable vent de fraîcheur à Cardiff.

Par ailleurs, Dafydd Jenkins n’est pas le seul joueur à s’être illustré sur le plan défensif. En effet, les flankers Jac Morgan (31) et James Botham (30) ont aussi été ultra-présents au niveau des plaquages réalisés. Sur l’ensemble de l’équipe galloise alignée, treize joueurs ont dépassé la barre symbolique des 10 étreintes réussies, sur une rencontre. Le second centre Eddie James peut aussi être fier, avec quatre plaquages offensifs délivrés en 80 minutes.

Au niveau global, le compteur s’est arrêté au nombre impressionnant de 348 plaquages livrés pour seulement 36 % de possession à la faveur des Gallois. Niveau qualité technique dans cette œuvre, les Gallois affichaient un taux de 83 % d’actions défensives complétées. Un total qui peut ne pas paraître optimal, mais qui reste tout de même incroyable et surréaliste à la vue de l’énergie dépensée. De l’autre côté du pré, les All Blacks pointaient à seulement 134 étreintes, pour 79 % de réussites dans cet exercice. Après des années d’errance, le XV du Poireau a-t-il retrouvé les prémices de sa recette magique, celle du roseau qui plie, mais ne rompt pas…

Le sécateur british Jack Willis a-t-il vraiment pulvérisé le record du monde de plaquages ?