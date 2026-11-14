Dupont annoncé en 10, Erasmus qui change trois titulaires : le bluff, nouvelle arme tactique du rugby moderne ?

Une première ligne changée à une heure du coup d'envoi, un Antoine Dupont annoncé à l'ouverture mais finalement installé à la mêlée... Vendredi soir, la victoire du XV de France face aux Springboks (21-19) s'est aussi jouée sur le terrain des intentions. À l'heure où les staffs décortiquent chaque adversaire, les compositions d'équipe deviennent-elles des armes tactiques à part entière ?

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Erasmus change ses plans à la dernière minute

Lundi, Rassie Erasmus annonçait une première ligne composée d'Ox Nche, Malcolm Marx et Wilco Louw. Vendredi, surprise ! Gerhard Steenekamp, Jan-Hendrik Wessels et Thomas du Toit apparaissent titulaires sur la feuille officielle, environ une heure avant le coup d'envoi. Les trois autres attendront finalement la 35e minute pour entrer en jeu. Un petit tour de passe-passe déjà réalisé face aux All Blacks au Cap, en août dernier.

Interrogé après la rencontre, le sélectionneur sud-africain a expliqué à RugbyPass qu'il souhaitait notamment tester cette association en vue du Mondial 2027. Il affirme avoir hésité jusqu'au dernier moment. Difficile, donc, de parler de bluff prémédité. Mais ce genre de modification oblige forcément l'adversaire à revoir ses plans, particulièrement dans un secteur aussi spécifique que la mêlée fermée.

Peut-on vraiment changer sa composition au dernier moment ?

Sur ce point, chaque compétition possède ses propres règles. L'article 15.1.2 de World Rugby prévoit l'annonce des compositions 48 heures avant un test international. Mais dans le cadre du Championnat des Nations, les sélectionneurs peuvent encore modifier leur XV de départ jusqu'à une heure du coup d'envoi, selon les informations de Midi Olympique. Une disposition qui aurait été acceptée par toutes les nations participantes. Rassie Erasmus était donc parfaitement dans les clous en inversant ses premières lignes 75 minutes avant le match.

Dans le Tournoi des 6 Nations ou en Coupe du monde, le coup n'aurait pas été autorisé. Une fois la composition annoncée, les changements tactiques ne sont plus permis, les modifications devant être justifiées médicalement. En Top 14, l'article 2064 du règlement prévoit une validation définitive de la feuille de match une heure avant le coup d'envoi.

Mais toute modification des quinze titulaires déjà annoncés doit être motivée par une raison médicale ou réglementaire. Impossible, donc, d'y reproduire librement le petit tour de passe-passe du sélectionneur sud-africain.

Dupont en 10, mais quasiment toujours en 9 !

Côté français, Fabien Galthié a également brouillé les pistes. Dupont portait le 10, Lucu le 9, mais leurs rôles étaient largement inversés. Le Toulousain a principalement animé le jeu derrière les rucks, tandis que le Bordelais occupait le poste de premier receveur et couvrait régulièrement le fond du terrain. Une organisation intéressante, mais qui n'avait pas totalement surpris les Boks. Dès jeudi, leur adjoint Mzwandile Stick avait anticipé cette liberté de mouvement.

« On n'a pas pu montrer notre palette offensive aujourd'hui », reconnaissait Dupont après la victoire au micro de TF1 via Le Figaro. La paire avait travaillé plusieurs combinaisons durant la semaine, sans pouvoir vraiment les exploiter. Avec si peu de temps pour peaufiner cette association inhabituelle, les Bleus ont surtout misé sur leurs automatismes. Le bluff peut perturber une préparation adverse. Encore faut-il que les intentions affichées, ou dissimulées, trouvent leur traduction sur la pelouse.