« Dupont sans égal », les Boks pointés du doigt : la presse étrangère salue la performance historique des Bleus

Vingt et un ans que les Springboks n'avaient plus perdu à Paris. Vendredi soir, le XV de France a mis fin à cette série en dominant l'Afrique du Sud (21-19) au Stade de France. Trois essais en première période, aucun point inscrit après la pause et une résistance acharnée face aux doubles champions du monde. De Londres au Cap, en passant par Dublin, la presse étrangère salue la performance des Bleus. Mais les journalistes sud-africains ont aussi quelques comptes à régler avec leurs Springboks.

Dupont impressionne la presse britannique

Pour The Guardian, cette rencontre avait tout d'un grand spectacle. Présent au Stade de France, Andy Bull évoque une soirée mémorable, entre animations grandioses et rugby de très haut niveau. Le journaliste britannique insiste particulièrement sur Antoine Dupont, capable de guider les siens malgré une conquête largement dominée par les visiteurs. Le capitaine français portait le numéro 10, mais évoluait essentiellement à la mêlée, laissant Maxime Lucu organiser le jeu à l'ouverture.

Même admiration du côté de Planet Rugby. James While qualifie Dupont de joueur « sans égal » (peerless) et considère sa prestation comme l'une des plus abouties de sa carrière. Son analyse souligne une opposition tactique passionnante : aux Français la bataille aérienne et les espaces, aux Sud-Africains la mêlée et les ballons portés. En Irlande, l'Irish Examiner retient également l'intervention décisive de Dupont sur le dernier ballon du match.

En Afrique du Sud, les Springboks prennent cher

Forcément, le réveil est moins agréable dans la nation arc-en-ciel. Pour IOL, les hommes de Rassie Erasmus ont surtout été leurs propres ennemis. Leighton Koopman dénonce les maladresses et l'indiscipline des champions du monde, tout en reconnaissant que la victoire française est pleinement méritée. Le changement intégral de première ligne décidé par Erasmus avant le coup d'envoi n'a pas empêché les Bleus de faire parler leurs cannes pendant les quarante premières minutes.

Même constat chez Daily Maverick. Craig Ray s'interroge sur les choix tactiques du sélectionneur sud-africain et pointe les difficultés de la charnière Morné van den Berg–Sacha Feinberg-Mngomezulu. Pourtant, les Boks avaient les armes pour renverser la rencontre. La mêlée sud-africaine a martyrisé les Français en seconde période, sans trouver la récompense espérée. Interrogé après le match, Erasmus n'a d'ailleurs pas cherché d'excuses. Selon Reuters, il reconnaît que l'indiscipline a coûté très cher à son équipe.

L'arbitrage fait débat, la mêlée française inquiète

Le débat arbitral occupe néanmoins une place importante dans la presse sud-africaine. The Citizen estime qu'Andrea Piardi n'a pas suffisamment sanctionné les fautes françaises en mêlée. Entre la 61e et la 65e minute, les Springboks ont notamment obtenu quatre pénalités successives dans ce secteur. Le carton jaune de Régis Montagne est finalement arrivé plus tard. Mais les visiteurs ont également payé leurs propres fautes, notamment les cartons de Lood de Jager et Jasper Wiese. Sans oublier la transformation manquée par Manie Libbok après l'essai de Malcolm Marx.

Cette revue de presse met finalement en lumière les deux visages de la performance française. Les Bleus ont su désorganiser les champions du monde avec leur jeu au pied et leur vitesse, avant de subir devant. Un avertissement pour Fabien Galthié, malgré l'exploit. Dans le Championnat des Nations, la France occupe désormais la tête du classement de l'hémisphère Nord avec 21 points. Les Springboks, également à 21 points dans le Sud, voient leur place menacée par les All Blacks. Avant de recevoir l'Argentine le 21 novembre, les Tricolores ont retrouvé de la crédibilité internationale. Et quelques admirateurs supplémentaires à l'étranger.