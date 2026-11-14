VIDEO. « La Faucheuse » Louis Bielle-Biarrey renvoie les 100 kilos de Kriel aux vestiaires : « Il était chaud patate ! »

On connaissait ses cannes et son sens de l'essai. Face aux Springboks, Louis Bielle-Biarrey a sorti une autre arme : un plaquage monumental sur Jesse Kriel pour offrir la victoire aux Bleus (21-19).

21 points en 33 minutes, puis plus rien : de la démonstration à la survie, résumé vidéo d'un France – Afrique du Sud complètement fou

Le plaquage qui a libéré tout un stade

Il reste une poignée de secondes au Stade de France. Les Sud-Africains, revenus à deux petits points, enchaînent les temps de jeu pour tenter d'arracher la victoire. Jusqu'à ce que Louis Bielle-Biarrey décide de couper court aux ambitions des doubles champions du monde. Jesse Kriel reçoit le ballon et se fait littéralement découper par l'ailier bordelais. Le centre des Boks recule sous l'impact, perd le cuir et Antoine Dupont se jette dessus. Terminé !

LBB avait fait parler les cannes en première période pour inscrire le troisième essai français. Cette fois, le casque rouge s'est distingué dans un registre moins habituel pour lui. Dix plaquages tentés, dix réussis, selon les statistiques rapportées par Le Dauphiné Libéré. Un sacré rendement pour un ailier face à pareille opposition.

« Il était chaud patate ! »

Au micro de TF1, Fabien Galthié n'a pas résisté à l'envie de chambrer son jeune phénomène. Le sélectionneur a salué « le surpuissant Louis Bielle-Biarrey, dit la Faucheuse », avant d'ajouter, amusé : « Il était chaud patate ! » Et de poursuivre : « Il en a marre qu'on lui dise qu'il est maigre. » Une sortie savoureuse.

Car avec ses 83 kg, le Bordelais ne présente pas vraiment le gabarit d'un troisième ligne sud-africain. Face à lui, Jesse Kriel affiche près de 100 kg sur la balance. Mais sur cette action, le timing, la vitesse de montée et l'engagement de LBB ont fait la différence. Une illustration de l'agressivité défensive recherchée par le staff tricolore.

Un geste individuel au service du collectif

Le principal intéressé n'a pourtant pas cherché à tirer la couverture à lui. Interrogé après la rencontre par La Dépêche, il a expliqué avoir simplement vu une opportunité de monter fort sur son adversaire. Avant de rappeler que cette dernière action avait commencé par une mêlée particulièrement disputée. Sans le gros travail des avants sur les temps de jeu précédents, il n'aurait sans doute pas eu cette opportunité.

Un match héroïque : le XV de France contient l'Afrique du Sud avec une charnière Lucu-Dupont des grands soirs !

Et c'est peut-être ce qui rend ce plaquage aussi marquant. Au bout de plus de deux minutes de défense et de treize phases de jeu, les Bleus ont trouvé les ressources pour repousser une dernière fois les Boks. Avec, pour conclure, un ailier de 83 kg qui a mis tout le monde d'accord.