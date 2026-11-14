21 points en 33 minutes, puis plus rien : de la démonstration à la survie, résumé vidéo d'un France – Afrique du Sud complètement fou

Trois essais, une avance de quatorze points et puis une interminable bataille pour ne pas tout perdre. Face à l'Afrique du Sud (21-19), le XV de France a vécu deux matchs en un.

Un match héroïque : le XV de France contient l'Afrique du Sud avec une charnière Lucu-Dupont des grands soirs !

Il y a des victoires qui se construisent à coups d'essais. Et d'autres qui s'arrachent à coups de plaquages. Vendredi soir, les Bleus ont fait les deux face aux Springboks. En 33 minutes, les hommes de Fabien Galthié avaient inscrit 21 points. Ils n'en marqueront pas un seul durant les 47 suivantes.

Du rugby champagne au combat de tranchées

D'abord, le Stade de France a eu droit à un véritable festival. Aaron Grandidier-Nkanang ouvrait le bal à la 15e minute, Théo Attissogbe profitait d'un ballon opportuniste à la 23e, avant que Louis Bielle-Biarrey ne conclue un superbe coup de pied d'Antoine Dupont. Trois essais en moins de vingt minutes, et les Bleus menaient 21-7.

Mais face aux doubles champions du monde, rien n'est jamais acquis. Malgré l'expulsion de Jasper Wiese, les Springboks ont progressivement pris le dessus dans le combat. Cobus Reinach ramenait les siens à 21-14 dès la 51e minute. La mécanique française commençait à grincer, notamment en mêlée.

Un dernier plaquage pour tout sauver

À la 72e minute, Malcolm Marx écrasait les Bleus sur ballon porté. 21-19. La transformation manquée de Manie Libbok laissait les Français devant, mais les huit dernières minutes allaient sembler interminables. D'autant que Lucu avait lui aussi laissé des points en route face aux perches.

Jusqu'à cette ultime action. Jesse Kriel se présente ballon en main, Louis Bielle-Biarrey le stoppe net et Antoine Dupont récupère le cuir. Le même ailier qui avait fait exploser la défense sud-africaine en première période venait de sauver les siens en défense.

50-22 du gauche, passe décisive au pied, plaquages déterminants : le match total d'Antoine Dupont face aux Springboks

Du spectacle, de la puissance, des cartons et un suspense insoutenable : revivez en vidéo cette victoire française qui s'est jouée jusqu'au dernier ballon.