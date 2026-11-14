21 points en 33 minutes, puis plus rien : de la démonstration à la survie, résumé vidéo d'un France – Afrique du Sud complètement fou

Trois essais, une avance de quatorze points et puis une interminable bataille pour ne pas tout perdre. Face à l'Afrique du Sud (21-19), le XV de France a vécu deux matchs en un.Un match héroïque : le XV de France contient l'Afrique du Sud avec une charnière Lucu-Dupont des grands soirs !
Il y a des victoires qui se construisent à coups d'essais. Et d'autres qui s'arrachent à coups de plaquages. Vendredi soir, les Bleus ont fait les deux face aux Springboks. En 33 minutes, les hommes de Fabien Galthié avaient inscrit 21 points. Ils n'en marqueront pas un seul durant les 47 suivantes.
Du rugby champagne au combat de tranchées
D'abord, le Stade de France a eu droit à un véritable festival. Aaron Grandidier-Nkanang ouvrait le bal à la 15e minute, Théo Attissogbe profitait d'un ballon opportuniste à la 23e, avant que Louis Bielle-Biarrey ne conclue un superbe coup de pied d'Antoine Dupont. Trois essais en moins de vingt minutes, et les Bleus menaient 21-7.
Mais face aux doubles champions du monde, rien n'est jamais acquis. Malgré l'expulsion de Jasper Wiese, les Springboks ont progressivement pris le dessus dans le combat. Cobus Reinach ramenait les siens à 21-14 dès la 51e minute. La mécanique française commençait à grincer, notamment en mêlée.
Un dernier plaquage pour tout sauver
À la 72e minute, Malcolm Marx écrasait les Bleus sur ballon porté. 21-19. La transformation manquée de Manie Libbok laissait les Français devant, mais les huit dernières minutes allaient sembler interminables. D'autant que Lucu avait lui aussi laissé des points en route face aux perches.
Jusqu'à cette ultime action. Jesse Kriel se présente ballon en main, Louis Bielle-Biarrey le stoppe net et Antoine Dupont récupère le cuir. Le même ailier qui avait fait exploser la défense sud-africaine en première période venait de sauver les siens en défense.
Du spectacle, de la puissance, des cartons et un suspense insoutenable : revivez en vidéo cette victoire française qui s'est jouée jusqu'au dernier ballon.
No scrum no win ? Les français ont été dominés en mélée, mais ils ont réussi à marquer grâce à de sacrés numéros de funambules ! Pour une fois, la chance a souri... Cela n'enlève rien à une équipe relativement disciplinée et à une défense de choc.
La mêlée reste le très gros chantier du staff des Bleus, et à 1 an de la CDM, je trouve cela inquiétant...
C est un des gros chantiers du staff effectivement et au dela des noms je m interroge un peu sur la qualite du taf...Ca fait quand meme in bon moment qu on a pas une bonne melee dominante
Avec toutes les images qu'on a de leur mêlée, plus l'expérience de les avoir joué 2 fois en 2 ans, ça devrait aider nos techniciens de la mêlée pour au mieux contenir cette fameuse "double poussée" devastatrice...
Après, je ne connais pas la valeur des techniciens du staff des Bleus...là est peut-être le problème aussi...
apres on s est fait bouffe mais je trouve que la melee sudaf est bien plus performante que l an dernier, l emergence de Wilco Louw n i est pas etrangere, donc ca signifierait qu on a aussi progresse mais pas assez...En tout cas Falatea a selin moi quand meme donne certain signaux positifs, Montagne je suis toujours pas convaincu a date c est meilleur que Tatafu ou Colombe mais en terme de potentiel j y crois moins. Un peu decu par Gros egalement, on parle beaucoup du droitier mais a gauche je ne trouve pas que ce soit un pilier dominant en melee...Et puis bon faut tenir compte de l attelage derriere avec Verhaegue qui est peut etre pas le plus gros pousseur non plus et Guillard qui reste un hybride plus qu un 5 pur. D ailleurs je me demande si Gros et Falatea ont pas plus des profils de finisseur par leur dynamisme mais clairement on a un probleme de profondeur car je trouve Neti et Poirot juste aussi a ce niveau
J ajouterai d aulleurs et je le deplore qu on perd du temps dans le developpement de certains potentiels que ce soit Bordelai, Moukoro et Tatafu a droite. Pour moi ca ne fait pas sens de ne pas les integrer au groupe pour parfaire leur developpement et les remplacer par des Poirot, Wardi ou Laclayat qui ont deja atteint leur plafond.
On voit bien que le gaucher Sud-Af triche et desaxe sa pouser. Nchoe un bon pillard visselard jamais pris par la patrouille.