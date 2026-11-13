30 blessés, 41 % des points : ce que l'infirmerie du XV de France coûte vraiment aux Bleus

L'infirmerie du XV de France déborde, et les chiffres donnent le tournis. À quelques heures de défier les doubles champions du monde sud-africains, Fabien Galthié doit composer avec 30 joueurs blessés parmi ceux utilisés depuis juin 2024. Mais le plus impressionnant reste leur poids dans les performances tricolores. Selon une enquête du Guardian, ces absents représentent 34 % du temps de jeu et 41 % des points inscrits sur cette période. Une véritable saignée pour les Bleus.

Plus d'un tiers du temps de jeu à l'infirmerie

Ces statistiques méritent toutefois quelques précisions. Les 34 % correspondent au temps de jeu cumulé depuis juin 2024 par les joueurs actuellement blessés, et non aux minutes perdues cette saison. Même logique pour les 41 % de points. Ce sont donc des joueurs particulièrement importants dans le rendement offensif des Bleus qui manquent à l'appel.

Et parmi eux, certains sont devenus de véritables références à leur poste. Thomas Ramos, Romain Ntamack, Matthieu Jalibert, mais aussi Thibaud Flament ou Emmanuel Meafou. Autant de joueurs qui apportent une expérience précieuse et des automatismes collectifs difficiles à remplacer en quelques entraînements. Sans oublier leur capacité à faire basculer une rencontre sur une initiative individuelle.

Dupont en 10, symbole d'un effectif décimé

Le poste d'ouvreur illustre parfaitement ce casse-tête. Avec les absences de Ntamack, Jalibert, Ramos et Hastoy, Fabien Galthié a choisi de titulariser Antoine Dupont en numéro 10, associé à Maxime Lucu. Pour rappel, le capitaine des Bleus n'a jamais débuté à l'ouverture en sélection et n'a occupé ce poste qu'à huit reprises en club.

Si les deux hommes possèdent suffisamment de talent pour s'adapter, la marche reste haute face aux Springboks. La gestion du jeu au pied, l'organisation offensive et les repères défensifs demanderont une coordination particulière. Et difficile de trouver pire adversaire pour expérimenter une nouvelle charnière.

Un problème qui dépasse le seul match

Dans le Guardian, Galthié interroge également les conséquences du calendrier français sur les organismes. Mais ces 30 blessures ne prouvent pas, à elles seules, que le Top 14 est responsable. Reste que l'impact sportif est bien réel.

Face à une Afrique du Sud qui dispose d'une profondeur d'effectif impressionnante, les Bleus vont devoir rivaliser sans plusieurs de leurs principaux atouts. De quoi relativiser une éventuelle défaite, mais aussi mesurer l'ampleur de l'exploit en cas de victoire vendredi soir.