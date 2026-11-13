Après Atonio, la France cherche ses numéros 3 : la DTN veut une préparation presque individualisée

Six titulaires différents en 21 mois. Depuis la dernière apparition d'Uini Atonio sous le maillot bleu, en mars 2025, le XV de France peine à trouver un successeur durable au poste de pilier droit. Vendredi soir, c'est Sipili Falatea qui aura la lourde tâche de tenir la mêlée face aux Springboks. Mais derrière ce problème sportif se cache une question bien plus profonde : la France forme-t-elle encore suffisamment de vrais spécialistes du numéro 3 ?

Contraint d'arrêter sa carrière en janvier dernier après un accident cardiaque, Atonio et ses 68 sélections ont laissé un sacré vide. Dans une enquête du Progrès, Olivier Lièvremont, directeur technique national, reconnaît que les jeunes identifiés pour prendre la relève n'ont pas réussi à alimenter suffisamment le XV de France.

Des piliers trop mobiles, pas assez combattants ?

Pour la DTN, la formation doit davantage valoriser les qualités de combat. La capacité à se déplacer et à manipuler le ballon a pris une place importante dans les critères de sélection. Mais à droite de la mêlée, les fondamentaux demeurent : tenir sa position, résister à la pression adverse et faire le sale boulot au près.

Ancien pilier et entraîneur, Alain Belguiral déplore pour sa part des jeunes devenus des « chamallows », une formule qui lui appartient. Au-delà de cette sortie, Lièvremont rappelle qu'un pilier atteint souvent sa maturité entre 26 et 28 ans. Un poste qui exige donc une patience particulière, quand certains talents brillent beaucoup plus tôt à d'autres positions.

Une préparation presque sur mesure

La proposition du DTN va plus loin qu'un simple changement de discours. Il souhaite développer une « préparation spécifique, quasi individualisée », avec des intervenants consacrés au poste. Renforcement cervical, gainage, souplesse et travail technique pourraient ainsi être davantage intégrés au parcours des jeunes piliers, des centres de formation jusqu'au plus haut niveau.

Car il faut aussi composer avec les impératifs de sécurité. Les mêlées éducatives sans impact protègent les jeunes joueurs, et World Rugby insiste sur la progression technique avant toute opposition plus intense. L'idée serait donc de mieux préparer les futurs numéros 3, sans remettre en cause ces protections indispensables.

Des futurs Atonio déjà dans les tuyaux ?

Dans le vivier français, Alexandre Langlois (Grenoble), Maël Turpin (Castres) et Zak Price (La Rochelle), tous âgés de 19 ans, représentent quelques pistes d'avenir. Reste à transformer ces profils prometteurs en piliers capables de rivaliser avec les références mondiales. Et pendant que la DTN réfléchit à la formation de demain, Falatea et Régis Montagne vont se frotter ce vendredi à Ox Nche et Gerhard Steenekamp. Un sacré examen pratique face aux doubles champions du monde.