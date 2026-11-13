Après Atonio, la France cherche ses numéros 3 : la DTN veut une préparation presque individualisée

Six titulaires différents en 21 mois. Depuis la dernière apparition d'Uini Atonio sous le maillot bleu, en mars 2025, le XV de France peine à trouver un successeur durable au poste de pilier droit. Vendredi soir, c'est Sipili Falatea qui aura la lourde tâche de tenir la mêlée face aux Springboks. Mais derrière ce problème sportif se cache une question bien plus profonde : la France forme-t-elle encore suffisamment de vrais spécialistes du numéro 3 ?
Contraint d'arrêter sa carrière en janvier dernier après un accident cardiaque, Atonio et ses 68 sélections ont laissé un sacré vide. Dans une enquête du Progrès, Olivier Lièvremont, directeur technique national, reconnaît que les jeunes identifiés pour prendre la relève n'ont pas réussi à alimenter suffisamment le XV de France.
Des piliers trop mobiles, pas assez combattants ?
Pour la DTN, la formation doit davantage valoriser les qualités de combat. La capacité à se déplacer et à manipuler le ballon a pris une place importante dans les critères de sélection. Mais à droite de la mêlée, les fondamentaux demeurent : tenir sa position, résister à la pression adverse et faire le sale boulot au près.
Ancien pilier et entraîneur, Alain Belguiral déplore pour sa part des jeunes devenus des « chamallows », une formule qui lui appartient. Au-delà de cette sortie, Lièvremont rappelle qu'un pilier atteint souvent sa maturité entre 26 et 28 ans. Un poste qui exige donc une patience particulière, quand certains talents brillent beaucoup plus tôt à d'autres positions.
Une préparation presque sur mesure
La proposition du DTN va plus loin qu'un simple changement de discours. Il souhaite développer une « préparation spécifique, quasi individualisée », avec des intervenants consacrés au poste. Renforcement cervical, gainage, souplesse et travail technique pourraient ainsi être davantage intégrés au parcours des jeunes piliers, des centres de formation jusqu'au plus haut niveau.
Car il faut aussi composer avec les impératifs de sécurité. Les mêlées éducatives sans impact protègent les jeunes joueurs, et World Rugby insiste sur la progression technique avant toute opposition plus intense. L'idée serait donc de mieux préparer les futurs numéros 3, sans remettre en cause ces protections indispensables.
Des futurs Atonio déjà dans les tuyaux ?
Dans le vivier français, Alexandre Langlois (Grenoble), Maël Turpin (Castres) et Zak Price (La Rochelle), tous âgés de 19 ans, représentent quelques pistes d'avenir. Reste à transformer ces profils prometteurs en piliers capables de rivaliser avec les références mondiales. Et pendant que la DTN réfléchit à la formation de demain, Falatea et Régis Montagne vont se frotter ce vendredi à Ox Nche et Gerhard Steenekamp. Un sacré examen pratique face aux doubles champions du monde.
Il me semble qu on a quelques beaux potentiels en droitier comme Affane et Megherbi notamment. Apres ils ont 22 et 21 ans c est des perspectives pour l apres 2027. Moi ce qui m etonne plus c est que dans le potentiel vivier actuel entre Bamba, Falatea, Colombe, Laclayat et si on y ajoute Montagne et Tatafu on a quand meme du vivier qui arrive a maturite internationale. Ils int tous entre 24 et 29 ans et au dela des blessures et meformes je trouve dingue qu on ai pas reussit a accompagner au moins 2 de ses forts potentiels au plus haut niveau...
Je completerai juste en ajoutant que Mas devient indiscutable en EDF a 28 ans avant d etre reconnu comme meilleur pilier droit a 30. Atonio ne devient titulaire indiscutable qu a plus de 30 ans. Peut etre Falatea va t il etre sur la meme lancee bref pour le moment tous peuvent encore se reveler finalement dans le timing du poste
Je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. On a pas été chanceux sur les blessures et je pense qu'on en attend parfois un peu trop. La dernière fois qu'on affronte les Boks, Montagne concède deux pénalités et en récupère une, et pourtant j'ai vu pas mal d'avis disant qu'il ne faisait pas la maille, alors que c'est un très bon bilan pour un pilier affrontant la meilleure mêlée du monde alors qu'il y a un an et demi il jouait encore en ProD2.
Pour rappel Falatea 29, Laclayat 29, Bamba 28, Colombe 28, Montagne 26, Tatafu 24. C est des piliers qui arrivent a peine a maturite et qui seront encore dispo pour 2031. Alors oui certains sint la depuis longtemps mais on a globalement la memoire courte qu est ce qu on entendait pas sur Atonio au meme age...L urgence dans l optique de 2027 c est effectivement d en confirmer 3 mais a terme je n en enterrerai aucun, si tu retrouves un Colombe du niveau de 2022-2023, Tatafu a ete freine par les blessures ok et doit confirmer en top 14 mais il peut potentiellement faire 3 coupes du monde. On enterre trop vite ces joueurs a mon gout meme si effectivement ils mettent du temps a se reveler.
Vu la quantité de blessures, je pense qu'en 2027 on partira surtout avec ceux qui sont encore debout en septembre. Falatea il a dû faire une année complète sur les 5 dernières. Je pense qu'on n'a pas d'autres choix que de s'éparpiller entre 7 piliers.
On est effectivement trop dur avec les piliers en ayant les mêmes attentes de précocité qu'aux autres postes. Atonio a mis du temps à s'affirmer. Sa première cape c'est contre la Roumanie, et sa première titu 1 an après. A comparer effectivement avec Montagne qui débute face aux ABs et obtient sa première titularisation 2 mois après face aux boks (et en plus en étant blessé)...
Et là il est encore envoyé en pâture sur le banc sans avoir eu le temps de reprendre du rythme en club.
1 autre problème est que le rythme du top14 est à mon avis encore plus dommageable pour ce genre de physique, et ils risquent encore plus les blessures que les piliers évoluant dans d'autres ligues.
A part Ox Nche qui parfois participe au pilonnage des avants lorsqu'ils attaquent ou sont proches de la ligne d'en but adverse, les piliers sud africains participent peu au jeu d'attaque malgré leur bonne mobilité...
Atonio, on l'envoyait percuter, mais il avait aussi de bonnes mains et sa tenue en mêlée n'avait pas de pb , il ne reculait pas...
La mêlée est une affaire de 8 joueurs et les Boks maîtrisent cette phase à la perfection.
Aux autres pays de travailler cette phase de jeu qui quand même ramène beaucoup de points voir des pénalités à ceux qui la domine.
Qu'en France la DTN travaille sur une préparation personnalisée, c'est bien, mais la mêlée n'est pas qu'une question de pilier droit.
Demandez à Furlong qui n'est pas le 1er venu et qui se fait défoncer face aux Boks.