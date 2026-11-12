340kg contre 380 : la première ligne du XV de France à l’épreuve de la société de terrassement sud-africaine

Sur la balance, la première ligne du XV de France affiche 340 kg à tout casser, contre 380 hors-taxes pour son homologue sud-africaine. Quarante kilos d’écart, et surtout trois sacrés morceaux en face : Ox Nche, Malcolm Marx et Wilco Louw. Un attelage XXL, qui pourrait faire tourner une entreprise de terrassement à la force du dos.

A ce jeu, le poids ne fait pas tout, évidemment. Mais ce trio - soutenu au cul par des semi-remorques et le reste du convoi - possède une capacité rare à transformer la mêlée en supplice pour ses adversaires. Nche est un petit taureau furieux dense et au ras du sol (1m75), Marx est assurément le talonneur le plus ancré de la planète dans l’exercice, quand Louw (144kg) est un véritable bloc de granite, à droite.

14 pénalités obtenues sur mêlée face aux Blacks

Trois piliers de chantier qui constituent les fondations de la mêlée la plus redoutée du rugby international. Les Springboks ont d’ailleurs fait de cette phase de conquête une arme de destruction massive : face aux All Blacks, lors de la série de 4 matchs cet été, les hommes d’Erasmus ont obtenu pas moins de 14 pénalités sur mêlée, en plus d’un essai de pénalité.

En face, Jean-Baptiste Gros, Julien Marchand et Sipili Falatea n’ont rien de peintres dans l’exercice, bien au contraire. Mais le défi est immense pour un trio tricolore qui n’a quasiment jamais poussé ensemble en situation de match.

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Pour compenser ce déficit physique, les Bleus devront donc trouver le bon timing, verrouiller les liaisons, conserver un axe de poussée impeccable pour surtout éviter de subir l’impact de plein fouet.

Même si Verhaeghe et Guillard auront un rôle essentiel pour stabiliser l’ensemble derrière eux. Et comme l’ont martelé les Bleus chacun leur tour cette semaine : personne ne pourra souffler même une demi-seconde sur ces phases de conquête.

Les secrets de Servat

Histoire d’éviter de passer la même soirée que Baptiste Erdocio et Régis Montagne l’an dernier, a pareille époque. En espérant que William Servat ait sortis de sa boîte quelques uns de ses secrets les mieux gardés. De ceux qui, aux côtés de Barcella et Mas, avaient monté en l’air l’édifice sud-africain toute la soirée, durant l’automne 2009.

Une époque où les Boks étaient déjà champions du monde en titre, mais probablement pas aussi effrayants que ne l’est l’équipe de trentenaires actuelle. Dont le vocabulaire laisse entendre qu’elle compte rouler sur les Bleus, samedi. J-B, Ju, Sipili et la voix des 80 000 supporters : aux armes citoyens !