De sa promesse d'un rugby « inimaginable » à un discours plus froid : Galthié change de ton avant de défier l'Afrique du Sud

Privé de nombreux joueurs de talent comme Jalibert, Ramos et Ntamack, Fabien Galthié a pourtant passé sa conférence de presse de mercredi à multiplier les superlatifs en amont du choc face aux Boks. Le sélectionneur du XV de France parle d'un rendez-vous « fantastique, merveilleux » face à l'Afrique du Sud. Mais sur la manière de battre les doubles champions du monde, il s'est montré nettement plus avare.

Lucu à la mêlée, Dupont à l'ouverture

Les absences l'ont obligé à revoir ses plans. Maxime Lucu débutera à la mêlée et Antoine Dupont à l'ouverture, une association pensée pour donner de l'assise à une équipe remaniée, selon RugbyPass. Galthié présente ses deux demis comme « deux icônes » du rugby français, « l'un à Bordeaux, et Antoine à Toulouse et dans le monde ».

Pour le reste, motus et bouche cousue : le sélectionneur a refusé de détailler les déplacements de sa charnière et les permutations possibles entre les deux hommes. Même discrétion sur sa promesse, formulée après les Fidji, de proposer quelque chose d'« inimaginable ». Galthié a d'ailleurs souri de son propre changement de ton : « Là, je suis plus froid, on va dire, plus froid. »

Une admiration sans limite pour les Springboks

L'admiration du sélectionneur pour l'adversaire est totale. « Doubles champions du monde, je pense qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui fait partie des meilleures équipes qui ont existé dans le rugby mondial », estime-t-il. Il salue leur longévité, puisque certains Sud-Africains disputaient déjà la Coupe du monde 2015 et restent des références dix ans plus tard.

Derrière les compliments, le mot menace revient pourtant avec insistance. La large victoire des Springboks en Italie et leurs performances contre les All Blacks lui ont servi d'avertissement. Galthié a aussi retenu une phrase entendue côté sud-africain, « Nous n'avons jamais roulé sur cette équipe de France », dans laquelle il lit une intention précise.

« En l'air, il n'y a pas beaucoup de place en l'air avec eux. Au sol, il n'y a pas beaucoup de place au sol avec eux. Dans les espaces, il n'y a pas beaucoup d'espaces libres avec eux. » (Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France)

Erasmus et la « bande dessinée »

Interrogé sur la capacité de Rassie Erasmus à entrer dans la tête de ses homologues, Galthié a refusé de transformer la rencontre en duel personnel entre sélectionneurs. Il a d'abord comparé le sujet à de la « bande dessinée », avant de recentrer le débat. « Je veux dire, c'est mignon, ce que vous dites, mais je crois qu'en premier, c'est les joueurs qui jouent », a-t-il répondu.

Le Stade de France retrouvera les Bleus pour la première fois depuis la victoire contre l'Angleterre, scellée par une pénalité de Thomas Ramos dans les derniers instants. Galthié évoque une « communion extraordinaire » et rappelle la « double victoire en 2025, en 2026 » dans le Tournoi des 6 Nations. Vendredi, sans son buteur, il promet surtout une équipe qui entrera sur le pré avec « une ambition ».