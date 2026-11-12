Deux numéros 9 pour affronter les Springboks : comment Dupont et Lucu pourraient transformer le jeu offensif du XV de France ?

Antoine Dupont avec le numéro 10 dans le dos, Maxime Lucu à la mêlée. Fabien Galthié a tranché pour défier l'Afrique du Sud vendredi soir au Stade de France. Privé de ses ouvreurs habituels, le sélectionneur mise sur deux numéros 9 de formation pour diriger les Bleus.

Une association inédite au coup d'envoi d'un test international, qui pourrait réserver quelques surprises aux Springboks. Mais dont l'équilibre, notamment défensif, interroge.

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Deux numéros 9, mais davantage d'options offensives ?

Pour Dimitri Yachvili, interrogé dans le Super Moscato Show, les deux joueurs pourraient régulièrement permuter : « Je pense que ça va pas mal alterner », estime l'ancien international. Lucu conserverait son rôle derrière les mêlées et sur les lancements structurés, tandis que Dupont pourrait davantage prendre les commandes dans le jeu courant. L'intérêt ? Multiplier les possibilités de jeu au pied et de distribution, avec deux joueurs capables d'orienter les offensives.

En évoluant un cran plus loin des regroupements, Dupont pourrait également recevoir des ballons avec davantage d'espace devant lui. Une situation intéressante pour un joueur dont les appuis, l'accélération et la qualité de passe peuvent faire hésiter les défenseurs. En fixant son vis-à-vis, il pourrait notamment libérer des espaces pour Moefana, Gourgues ou les flèches tricolores. Mais les Bleus perdraient aussi une partie de sa capacité à attaquer spontanément les petits côtés depuis les rucks.

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En défense, Dupont va découvrir un autre combat

C'est probablement là que se situe le principal danger. « Tu es plus sollicité en 10, tu prends des mecs lancés », prévient Yachvili. Au poste d'ouvreur, Dupont devra défendre dans une zone régulièrement attaquée par les porteurs adverses.

Et quand on connaît les qualités de percussion de Damian de Allende, Jasper Wiese ou Pieter-Steph du Toit, on mesure le défi. Le Toulousain est un excellent défenseur, mais les courses, les angles et les responsabilités diffèrent de ceux d'un demi de mêlée.

Pour éviter de l'exposer inutilement, les Bleus pourraient adapter leur organisation défensive. Lucu, très bon plaqueur, possède les qualités pour épauler son partenaire, tandis que Cros et Alldritt devront assurer leurs missions dans les zones proches des regroupements. Reste à coordonner tout ce beau monde sans laisser d'intervalles aux centres sud-africains. Car à trop vouloir protéger Dupont, les Français risqueraient de créer des espaces ailleurs. Face à une attaque aussi puissante, le moindre décalage pourrait coûter cher.

Surprendre les Boks, oui, mais à une condition

Le repositionnement de Dupont pourrait néanmoins compliquer la lecture défensive des Springboks. Avec deux demis capables d'alterner entre distribution, jeu au pied et prises d'initiative, les Bleus disposent de plusieurs possibilités pour varier leurs sorties de camp et leurs lancements. Encore faudra-t-il obtenir des ballons propres. Face au rideau défensif sud-africain, un premier receveur servi à l'arrêt risque de subir immédiatement la pression. Et même un joueur aussi talentueux que Dupont ne pourra pas faire des miracles sans avancée.

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La principale inconnue concerne finalement les automatismes. Fabien Galthié reconnaissait mercredi que cette association avait été davantage discutée que véritablement travaillée à l'entraînement. Face à des Boks qui viennent d'écraser l'Italie (66-7), le temps d'adaptation sera réduit. Dupont n'a débuté que huit rencontres professionnelles à l'ouverture.

Vendredi, l'enjeu sera donc de trouver rapidement le bon équilibre entre sa liberté offensive et la maîtrise collective. Les Français ont peut-être une carte intéressante à jouer. À condition de pouvoir la sortir avant que les Boks ne mettent la main sur le match.