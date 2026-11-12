Plus de 80 accords TV contre 13 : ce que le fossé entre Nations Championship et Nations Cup révèle des inégalités du rugby mondial

Plus de 80 accords de diffusion pour le Nations Championship, seulement 13 pour la Nations Cup. Selon une enquête du Guardian publiée le 10 novembre, le fossé commercial entre les deux nouvelles compétitions internationales est déjà considérable. Un chiffre qui illustre la différence d'attractivité auprès des diffuseurs, mais qui soulève surtout une question : comment les nations émergentes peuvent-elles espérer se développer dans ces conditions ?

80 contre 13, une comparaison à relativiser

Attention toutefois à ne pas confondre nombre de contrats et argent encaissé. Un accord de diffusion peut concerner plusieurs territoires, des droits exclusifs ou une simple mise à disposition des rencontres. Sans connaître les montants négociés, les audiences ou la durée des engagements, impossible d'établir précisément la valeur commerciale de chaque compétition.

D'autant que leurs modèles diffèrent. Les accords du Nations Championship ont été négociés avant la création de F10, société constituée par dix grandes fédérations pour commercialiser leurs droits. De son côté, la Nations Cup bénéficie d'une diffusion dans de nombreux pays via RugbyPass TV, plateforme appartenant à World Rugby. Une exposition qui ne nécessite pas systématiquement un contrat avec un diffuseur traditionnel.

Les petites nations veulent leur part du gâteau

D'après le Guardian, plusieurs fédérations émergentes, soutenues par World Rugby, souhaiteraient regrouper les droits commerciaux des deux compétitions. L'objectif ? Obtenir une part des recettes générées par les grandes nations, dont les affiches attirent davantage les diffuseurs.

Car derrière ces négociations se joue aussi le développement du rugby mondial. La Nations Cup réunit douze équipes issues de six continents. Pour ces sélections, disposer de revenus commerciaux réguliers pourrait faciliter le financement des structures et la préparation des internationaux.

Un enjeu qui dépasse largement les droits TV

Cette bataille économique prend une dimension supplémentaire avec l'arrivée prévue de la promotion et de la relégation entre les deux compétitions en 2030. Certaines grandes fédérations redouteraient justement les conséquences financières d'une descente.

Le fameux 80 contre 13 traduit donc un déséquilibre de distribution, sans permettre de chiffrer celui des revenus. Reste une question fondamentale pour l'avenir du rugby international : les grandes nations accepteront-elles de partager davantage les ressources qu'elles contribuent à générer ?