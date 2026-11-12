XV DE FRANCE. La "ruse" des Bleus sur les ballons hauts : ce que font les joueurs que personne ne regarde

Quand Antoine Dupont monte une quille, tous les regards se tournent naturellement vers le joueur qui va disputer le ballon dans les airs. Pourtant, une bonne partie du travail se joue quelques mètres plus loin. Avant le choc face à l'Afrique du Sud, Planet Rugby s'est intéressé à une petite subtilité tactique utilisée par les Bleus. Une manière particulièrement maligne de récupérer la gonfle.

39 coups de pied, mais pas le même rendement

Lors de la victoire française contre l'Irlande (36-14) en février dernier, les deux équipes avaient tapé 39 fois chacune dans le jeu courant. Mais selon le relevé du média britannique, les Tricolores avaient récupéré neuf de leurs coups de pied, contre seulement quatre pour les Irlandais. Un écart révélateur de l'efficacité française dans cet exercice.

Sur une séquence décortiquée par James While, Théo Attissogbé domine Jacob Stockdale dans les airs et rabat un coup de pied de Dupont vers l'arrière. Sauf que trois Français sont déjà présents autour de la retombée. Le Palois n'a donc pas besoin de capter proprement le ballon : ses partenaires peuvent récupérer les miettes.

La vraie astuce se joue derrière le réceptionneur

L'analyse de Planet Rugby souligne une particularité du dispositif tricolore. Plutôt que de concentrer tous les poursuivants derrière le sauteur, un ou deux joueurs prolongent leur course au-delà du point de chute. Ils se retrouvent ainsi idéalement placés si l'adversaire rabat maladroitement le ballon vers son propre camp.

Cette présence peut également gêner la relance adverse en réduisant les espaces disponibles autour du réceptionneur. Attention toutefois à ne pas franchir la ligne rouge : la règle 9.4 de World Rugby interdit d'empêcher volontairement un adversaire de jouer le ballon, autrement qu'en disputant sa possession. Tout repose donc sur le placement, le timing et l'absence d'obstruction.

Les Springboks ont aussi compris la combine

Et les Sud-Africains semblent avoir retenu la leçon. Selon Planet Rugby, les Boks ont utilisé un dispositif similaire face à l'Italie, en plaçant des joueurs au-delà du duel aérien pour récupérer les ballons rabattus. Une stratégie particulièrement intéressante avec leurs avants puissants, capables de transformer une récupération en nouvelle séquence offensive.

Vendredi, au Stade de France, les duels aériens entre Bleus et Springboks promettent donc quelques belles empoignades. Mais pour comprendre qui prend réellement l'ascendant, il faudra aussi observer les joueurs qui ne sautent pas. Ceux qui poursuivent leur course, anticipent un ballon mal maîtrisé et se retrouvent parfois au bon endroit pour lancer une contre-attaque.