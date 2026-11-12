''AMATEUR''. Blindés, drones et ancien légionnaire : ce club de Nationale fait les choses en grand pour recevoir le RC Auch

Samedi, le RC Nîmes reçoit un RC Auch quatrième, à une petite longueur. Un choc entre deux équipes en forme (3 succès consécutifs pour les Gardois) et une réception d'un club mythique du rugby français que le stade Nicolas-Kaufmann ne compte pas laisser passer inaperçue.

Samedi, pour clôturer cette semaine du 11 Novembre, l'antre nîmoise prendra donc des airs de camp de base avec des animations qui sortent franchement de l'ordinaire. Le RCN organise la cinquième édition de sa journée "Armée-RCN", en partenariat avec la 6e Brigade Légère Blindée, basée dans la "Rome française".

Un programme chargé

Au programme : Blindés Griffon exposés au stade, fanfare militaire et ballon du match livré par drone, pour des animations qui promettent d'être spectaculaires. À la mi-temps, les militaires proposeront même une démonstration de combat avec quads et micro-drones.

Un décor qui parlera notamment à Tavite Veredamu. Avant de devenir international français à 7 et de fouler les pelouses du Top 14, le puissant centre nîmois a servi dans la Légion étrangère, au 2e Régiment Étranger d'Infanterie de Nîmes.

Un joli clin d'œil au parcours de celui qui est revenu cet été dans le club de ses débuts en France.

Garder la forteresse imprenable

Mais sur le pré, pas question de faire de la figuration. "On veut que Kaufmann reste une forteresse", prévient le président Steeve Calligaro via le Réveil du Midi. Dans une rencontre qui s'annonce cruciale pour assumer les ambitions de montée en Nationale 1 (qui passera à 16 équipes) et de professionnalisation des deux clubs.

Samedi, le spectacle promet donc d'être total. Sans oublier que dans ce contexte, la bataille la plus importante restera celle du terrain...