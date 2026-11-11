VIDÉO. Percu, raffut : la charge dévastatrice sur 40 mètres du solide pilier Thomas Bué

Il n'a que 24 ans, mais possède déjà quelques arguments à faire valoir. Arrivé au Stade Français cet été après avoir explosé à Montauban, Thomas Bué a rappelé face à Toulon qu'il n'était pas un pilier gauche tout à fait comme les autres.

Appelé dans le giron des Bleus cette année, le jeune avant disputait seulement son troisième match de Top 14 de la saison, pour sa première titularisation. Et il n'a pas fait les choses à moitié.

En première période, sur un ballon presque anodin récupéré à hauteur de ses 40 mètres, le Parisien s'est offert une chevauchée absolument monstrueuse.

Premier obstacle : David Ribbans, sur lequel il rebondit. Puis Swan Rebbadj, dont il se défait sur la puissance des jambes avant de raffuter Lewis Ludlam puis de mettre les gaz !

Il faudra finalement l'aide de Gaël Dréan pour que le troisième ligne anglais parvienne à stopper le pilard, sur les 22 mètres toulonnais.

Un futur grand numéro 1 ?

Du haut de son 1,81 m pour 123 kg, le cubique gaucher formé à Beaumont-de-Lomagne confirme une mobilité assez bluffante pour son gabarit de petit strongman.

115 matchs à 26 ans, 121 plaquages : pourquoi la prolongation de ce pilard est une aubaine pour le FC Grenoble ?

Derrière Jean-Baptiste Gros, le poste de pilier gauche des Bleus paraît aujourd'hui plus ouvert qu'il ne l'a longtemps été. En ce sens, gardez un oeil à l'avenir sur le jeune Thomas Bué...