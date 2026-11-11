“Certains ont fait la Coupe du monde 2015” : cinq Springboks étaient déjà de la partie, la longévité sud-africaine remarquée par Fabien Galthié

Les Bleus ne s’attaquent pas qu’à une équipe, mais à un noyau dur qui se connaît par cœur. Six joueurs du groupe sud-africain étaient déjà présents lors de la Coupe du monde 2015 : Eben Etzebeth, Damian de Allende, Siya Kolisi, Lood de Jager, Pieter-Steph du Toit et Jesse Kriel.

Parmi eux, la paire de centres Kriel-De Allende et la deuxième ligne Etzebeth-De Jager formaient déjà les duos titulaires, ce qui dit beaucoup de la stabilité de cette génération.

Jefferson Poirot blessé à l’entraînement avec le XV de France et forfait face aux Springboks (et peut-être l’Argentine)

2015, un Mondial qui commence par un séisme

Rien ne laissait présager un tel parcours. Les Springboks arrivent en Angleterre après un Rugby Championship terminé à la dernière place, trois défaites en trois matchs, dont une face à l’Argentine (25-37). Puis vient l’un des plus grands chocs de l’histoire de la Coupe du monde : battus 34-32 par le Japon, crucifiés par Karne Hesketh sur la dernière action du match.

L’Afrique du Sud se reprend pourtant. Elle termine première de sa poule en enchaînant trois victoires, face à l’Écosse, aux Samoa et aux États-Unis (64-0), puis sort le pays de Galles en quart de finale (23-19).

Son parcours s’arrête face aux All Blacks de Nonu, Carter, Vito ou Kaino, dans une demi-finale accrochée perdue 18-20. Les Sud-Africains terminent à la troisième place en battant l’Argentine (24-13), une médaille de bronze qui ressemble à une revanche après un début de tournoi cauchemardesque.

Jesse kriel sence day 1 has been tearing All blacks defence apart https://t.co/WaVd5VIsbG — waterbuck RuGbY (@davies25489764) September 16, 2026

Des années de résultats en dents de scie

Ce Mondial s’inscrit dans une période de montagnes russes pour les Springboks. En 2011, ils avaient quitté la compétition en quart de finale, battus 11-9 par l’Australie dans un match qu’ils dominaient.

Entre deux Coupes du monde, les résultats alternent : bonnes séries en 2012 et 2013, deuxième place derrière les All Blacks dans le Rugby Championship deux années de suite, puis une tournée européenne 2014 en demi-teinte, avec deux défaites. Autant de signaux d’une équipe puissante mais irrégulière.

Face à ce groupe, les Bleus jouent contre pratiquement dix ans d’automatismes au plus haut niveau, d’où la complexité de les battre.