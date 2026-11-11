Dupont comme Zizou, Alldritt, Marchand : La composition inédite du XV de France pour défier l'Afrique du Sud

Après les Fidji (54-17), changement de décor pour le XV de France. Vendredi, les Bleus défieront l'Afrique du Sud au Stade de France.

Face aux doubles champions du monde, Fabien Galthié a conservé une grande partie de son équipe, tout en procédant à plusieurs ajustements de taille, entre blessures et nécessité de répondre au défi physique des Springboks.

Alldritt et Marchand pour densifier le pack

Le premier concerne la troisième ligne. Comme attendu, l'expérimenté Greg Alldritt retrouve son numéro 8, permettant à François Cros de revenir à son poste de prédilection, sur l'aile de la troisième ligne. Un retour d'expérience et de puissance bienvenu face au terrible paquet d'avants sud-africain.

Au talonnage, Julien Marchand est revenu à temps et débutera. Le Toulousain aura un duel colossal à livrer face à Malcolm Marx, le numéro 2 au physique de 8 des Boks.

Dupont en 10, un pari risqué ?

Derrière, c'était la grande interrogation de la semaine. Qui pour remplacer Ntamack, blessé samedi dernier. Appelé, Carbonel n'était là que pour faire le nombre et travailler et n'a pas fait partie des options réellement envisagées, après 5 ans d'absence en Bleu.

Ainsi, Fabien Galthié a choisi de titulariser Antoine Dupont en 10, à la surprise générale. Le poste de formation du meilleur joueur du monde 2021, qui n'a néanmoins jamais débuté une partie avec cette fonction au niveau international.

Mais puisqu'il faut tenter le tout pour le tout pour enfin laver l'affront du quart de finale du Mondial 2023...

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