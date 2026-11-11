740 jours après, Ali Price revient avec l’Écosse avec un nouveau statut : celui d’un finaliste du Top 14

Le retour était attendu par certains, espéré par lui sans doute. Ali Price, 33 ans, a été rappelé par l’Écosse pour préparer le test-match face aux Wallabies à Murrayfield.

Le demi de mêlée de Montpellier n’avait plus porté le maillot au chardon depuis le 2 novembre 2024 et une rencontre face aux Fidji, où il était titulaire et avait joué 48 minutes.

Dans le même temps, Gus Warr a quitté le groupe pour rejoindre son club de Sale.

TOP 14. 870 mètres, 227 passes, 44 défenseurs battus : Montpellier a-t-il changé de visage en attaque ?

Un pari audacieux, récompensé

Pour comprendre ce rappel, il faut revenir sur le choix fort effectué par Price à l’été 2025. Alors à Édimbourg, où ils ne jouaient plus qu’en Challenge Cup, l'Écossais a décidé de relever le défi du MHR, un club sortant d’une saison mitigée.

Le pari semblait audacieux : quitter un environnement familier pour un Top 14 exigeant, dans un club en reconstruction. Il s’est pourtant révélé gagnant, puisque Montpellier a atteint la finale du Top 14 dès l’année de son arrivée.

Ce rappel vient aujourd’hui récompenser ce choix.

Un joueur d’expérience

International depuis 2016 et ses débuts face à la Géorgie, Price compte 68 sélections. Il avait déjà été rappelé pendant le Tournoi des 6 Nations 2025, sans jouer pour autant.

Il va apporter son expérience à un groupe battu samedi 6 novembre par les All Blacks (43-21).

Sa saison en Top 14 reste solide. Depuis le début de l’exercice, il a disputé sept rencontres, dont trois comme titulaire. Son retour est le seul changement annoncé dans le groupe après la défaite contre la Nouvelle-Zélande.

Top 14. Montpellier peut profiter du doublon pour bousculer le haut du classement, alors que Toulouse, l'UBB et Pau se tiennent en 2 points

Une concurrence relevée

À la mêlée, le Montpelliérain retrouve Ben White et George Horne parmi les solutions. La concurrence est donc réelle, et rien n’est acquis pour la feuille de match.

Mais après deux ans d’absence, le Montpelliérain peut légitimement nourrir l’espoir d’entrer en jeu face à l’Australie dimanche.

D’autant qu’avec Montpellier, il semble vivre une deuxième jeunesse. La saison passée, il a cumulé 1 425 minutes de jeu en Top 14, signant 10 points grâce à deux essais.

Surtout, il s’est montré précieux dans la création : neuf passes décisives, 22 défenseurs battus, huit franchissements, et une précision irréprochable à la passe (1 174 ballons distribués, 100 % de réussite). Un profil de joueur complet, qui n’a concédé que deux pénalités et n’a reçu aucun carton.