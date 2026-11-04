Top 14. Montpellier peut profiter du doublon pour bousculer le haut du classement, alors que Toulouse, l'UBB et Pau se tiennent en 2 points

La dernière ligne droite avant la trêve internationale pourrait faire quelques dégâts en Top 14. Alors que les Bleus affrontent les Fidji samedi à Lyon, la 9e journée se disputera avec des effectifs parfois sérieusement amputés. Au classement, Toulouse (28 points), l'UBB (27) et Pau (26) se tiennent dans un mouchoir de poche. De quoi rebattre les cartes avant la reprise du 28 novembre.

Montpellier, le gros coup du week-end ?

Avec seulement quatre internationaux convoqués, contre neuf pour Lyon, Montpellier semble plutôt bien loti. Quatrième avec 23 points, le MHR reçoit justement son voisin de classement, qui possède le même total. Après avoir passé 69 points à Castres, les Héraultais peuvent faire une sacrée opération : consolider leur place dans le haut du tableau tout en freinant un concurrent direct.

Pau a également une belle carte à jouer. Troisième après sa victoire face à Toulouse (34-14), la Section reçoit Perpignan, onzième. Mais les Béarnais comptent quatorze internationaux convoqués, autant que Bordeaux-Bègles. Sans Gailleton, Attissogbe ou encore Gorgadze, la profondeur de l'effectif palois sera mise à l'épreuve. Une victoire permettrait néanmoins aux hommes de Piqueronies de rester au contact du fauteuil de leader.

Vannes et Clermont peuvent-ils profiter du doublon ?

À l'autre bout du classement, Vannes tient peut-être une occasion en or. Bon dernier avec cinq points, le promu reçoit dimanche l'UBB, qui compte quatorze joueurs appelés en sélection, contre seulement trois chez les Bretons. Un déséquilibre intéressant sur le papier, même si les Vannetais devront jouer à la Beaujoire de Nantes plutôt que dans leur antre de la Rabine. Un succès pourrait relancer leur opération maintien.

Clermont pourrait également profiter des malheurs toulousains. Entre internationaux retenus et infirmerie bien remplie, Ugo Mola risque de devoir bricoler face à l'ASM. Les Auvergnats, eux-mêmes concernés par neuf convocations, ont toutefois une belle occasion de frapper à Ernest-Wallon. Et de menacer la première place des Rouge et Noir, déjà battus à Pau dimanche dernier.

Castres et Racing sous pression, la course au Top 6 relancée

Pour Castres et le Racing 92, le rendez-vous ressemble déjà à un match à ne pas perdre. Douzièmes avec 13 points, les Tarnais accueillent des Franciliens treizièmes avec 11 unités. Le Racing compte dix internationaux convoqués, contre cinq au CO. Une nouvelle défaite avant trois semaines de pause pourrait sérieusement plomber le moral du perdant.

Enfin, deux confrontations directes peuvent redistribuer les places qualificatives : Toulon (6e) reçoit le Stade Français (8e), tandis que La Rochelle (9e) accueille Bayonne (7e). Autant d'occasions de gratter de précieux points sur un rival. Attention toutefois aux listes d'internationaux : tous les joueurs convoqués ne manqueront pas nécessairement à l'appel, puisque 14 des 42 Bleus doivent être libérés. Les compositions définitives permettront de mesurer les véritables rapports de force.